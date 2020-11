Sài Gòn FC và đòn bẩy ở sân Hàng Đẫy

Sài Gòn đang xếp trên Hà Nội với nhiều hơn 1 điểm và trận lượt đi, khách từng qua mặt chủ nhà 1-0 ngay trên sân Hàng Đẫy. Đây là trận đấu then chốt của cả hai có tính quyết định rất lớn đến ngôi vô địch V-League mùa này. Đội thua cuộc trong 90 phút khốc liệt sẽ khó lòng đăng quang, nếu không muốn nói là không thể.



Ở thế làm khách với lối chơi tấn công dẫu không mạnh mẽ như chủ nhà, Sài Gòn vẫn có chút nhỉnh hơn về lực lượng đầy đặn. Hai trận thắng liên tiếp đã giúp họ tự tin hơn nhiều so với hồi cuối giai đoạn 1 từng thua Viettel, mất ngôi đầu bảng. Trái lại, Hà Nội không may vắng át chủ bài Thành Chung và tiền vệ Tấn Tài đều do thẻ phạt. Lỗ hổng ở tuyến phòng ngự sẽ làm chủ nhà cẩn trọng hơn để tránh tình trạng trên làm dưới phá.



Nhà đương kim vô địch Hà Nội sẽ quyết đấu với Sài Gòn trước khi làm khách dễ thở ở sân khách Than Quảng Ninh. Ảnh: NGỌC DUNG

Lượt đi, HLV Vũ Tiến Thành chỉ mong có 1 điểm ở sân Hàng Đẫy. Họ tiếp cận đối thủ thận trọng với thế trận phòng ngự có chiều sâu để không bị thủng lưới và chực chờ đưa con mồi vào bẫy. Mọi thứ diễn ra đúng với dự đoán của ông Thành cùng may mắn có bàn thắng ở phút cuối. Cuộc tái đấu lần này cũng thế. Hà Nội có lợi thế sân nhà và thói quen tấn công dồn dập với mong muốn kết liễu đối thủ nhanh gọn sẽ mở máy dâng cao đội hình. Tuy nhiên, cách chơi này cũng giống con dao hai lưỡi, vì nếu không sớm ghi bàn thì rất dễ dính đòn hồi mã thương.

Đây là canh bạc lớn của cả Hà Nội và Sài Gòn, bởi nếu thắng sẽ rộng cửa tranh chấp vô địch hơn. Lượt cuối ngày 8-11, Sài Gòn tiếp Viettel, còn Hà Nội làm khách Than Quảng Ninh.