Thầy Park thà gọi nhầm hơn bỏ sót

Cơ hội thử sức Trong số 48 cầu thủ ở đợt tập trung này có một số cầu thủ có tên trong đội tuyển quốc gia vừa bị hủy kế hoạch tập trung như thủ môn Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Việt Anh, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Ngoài những cầu thủ dưới 23 tuổi có tên trong danh sách các đội V-League, ông Park còn tìm tòi nhân sự mới ở những CLB hạng Nhất như Phố Hiến, Bình Định, Khánh Hòa, An Giang, Đắk Lắk, Cần Thơ, Bình Phước, Long An, hay hạng Nhì là Phú Thọ, Công an nhân dân... Đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 16 đến 28-8 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đội tuyển U-23 Việt Nam rất hiếm hoi xuất hiện cầu thủ hạng Nhất vì đẳng cấp so với V-League còn chênh lệch, nói gì đến hạng Nhì. Tuy nhiên, ông Park vẫn tạo cơ hội cho tất cả thử sức, một phần ông và các trợ lý không đủ người lẫn thời gian đi tất cả sân bóng để tuyển chọn nhân tài, phần khác ông nhờ sự giới thiệu từ CLB.