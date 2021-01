Nảy lửa vòng 1 V-League 2021 Ngày 16-1, SL Nghệ An tiếp tân binh T. Bình Định (VTC3 trực tiếp 17 giờ). Dù là lính mới nhưng quyết tâm của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng ở mùa đầu tiên đá V-League sau 12 năm là một vị trí trong top 6 sau lượt đi, cũng là một cách trụ hạng sớm. Tuy nhiên, T. Bình Định không ngần ngại cờ đến tay thì phất với những mức thưởng lớn bên cạnh lưng vốn 100 tỉ đồng cho cả mùa giải. Kinh phí dồi dào của tân binh khác hẳn với SL Nghệ An mùa nào cũng thắt lưng buộc bụng lại là CLB duy nhất chưa bao giờ rớt hạng V-League. Các cặp đấu khác vòng 1 ngày 16-1: B. Bình Dương - Thanh Hóa (BĐTV trực tiếp 17 giờ), Viettel - Hải Phòng (VTV6 trực tiếp 19 giờ 15). Ngày 17-1: SHB Đà Nẵng - TP.HCM (BĐTV trực tiếp 17 giờ), Hà Tĩnh - Than Quảng Ninh (ThethaoTV trực tiếp 18 giờ). TT