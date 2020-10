Án phạt đau đầu cho bóng đá Việt Nam

Cựu trưởng Ban trọng tài Việt Nam (VN) Đoàn Phú Tấn bức xúc chia sẻ về sự thiếu chuyên nghiệp của HLV trưởng đội nữ Phong Phú Hà Nam (PP. Hà Nam), ông Nguyễn Thế Cường. Ông Tấn đề cập rằng thời buổi này mà HLV còn đồng tình với các cầu thủ bỏ cuộc để phản ứng trọng tài, trong khi nữ trọng tài Trần Thị Thanh thì quá chuẩn và quá dũng cảm với quyết định phạt quả 11 m do cầu thủ PP. Hà Nam phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm.



VFF đã rất nhanh trong việc ban hành án kỷ luật với đội PP. Hà Nam gồm:

- Xử thua 0-3, cảnh cáo, phạt 50 triệu đồng đội PP. Hà Nam do có hành vi rời khỏi sân, không tiếp tục thi đấu.

- Phạt 5 triệu đồng, cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức với HLV trưởng Nguyễn Thế Cường.

- Đình chỉ thi đấu đến hết lượt đi đội trưởng Trần Thị Hồng Nhung.



Các nữ cầu thủ PP. Hà Nam bình thản “ngồi đồng” dừng cuộc chơi, bất chấp sự thuyết phục của trọng tài. Ảnh: NGỌC DUNG



HLV Nguyễn Thế Cường cũng bình thản “ủng hộ” các học trò làm sai và cả gọi điện thoại xin ý kiến nhưng vẫn kiên quyết không kêu học trò trở lại thi đấu. Ảnh: NGỌC DUNG

Tuy nhiên, điều đau lòng và đau đầu hơn hết chính là thái độ quá nghiệp dư và không hiểu luật của đội ngũ HLV và cả các cầu thủ PP. Hà Nam, trong đó có nhiều tuyển thủ quốc gia.

Sự việc trên có người ví rằng giống với sự cố đội Đồng Tâm Long An trước đây ở giải chuyên nghiệp khi phản ứng trọng tài nhưng thực tế thì có phần khác. Với các cầu thủ và ban huấn luyện đội Đồng Tâm Long An thì họ không bỏ ngang trận đấu mà chỉ phản ứng trọng tài sai (và đúng là trọng tài sai thật). Tuy nhiên, sau đó khi đối diện với quả 11 m thì thủ môn đội Đồng Tâm Long An đứng quay lưng lại, không bắt bóng và tiếp theo là toàn đội đứng yên để đối thủ tự do ghi bàn.

Với cầu thủ PP. Hà Nam thì sau khi trọng tài nổi còi phạt 11 m (phạt hoàn toàn đúng) thì do toàn đội và ban huấn luyện không biết luật nên cứ cho rằng bị xử ép và bỏ thi đấu, bất chấp giám sát, ban tổ chức và cả lãnh đạo VFF khuyên can.

Quyết định của Ban kỷ luật VFF nhận được nhiều sự đồng tình bởi giới chuyên môn và người hâm mộ đều không đồng tình với hành động phi thể thao của đội PP. Hà Nam, cho rằng việc bỏ thi đấu làm ảnh hưởng rất nhiều tới hình ảnh bóng đá VN nói chung và bóng đá nữ của nước ta nói riêng.

Thực tế, trong bản án kỷ luật với đội trưởng Trần Thị Hồng Nhung bị treo giò hết lượt đi là quá nhẹ. Có thể là vì Ban kỷ luật VFF còn nghĩ đến việc tập trung đội tuyển nữ VN trong giai đoạn tới với nhiều nhiệm vụ quan trọng nên không muốn mất người. Tuy nhiên, rõ ràng với trọng trách một tuyển thủ mà lôi kéo đồng đội tẩy chay không thi đấu vì hiểu sai và phản ứng sai, trách nhiệm của Hồng Nhung trong vụ việc này rất lớn.

Giới bóng đá, đặc biệt là những người quan tâm đến bóng đá nữ VN rất căng thẳng khi chứng kiến 35 phút vận động mà những người làm nhiệm vụ khuyên can và dùng đủ mọi hình thức như xoa dịu có, dọa nạt có, thậm chí là dự báo cả bản án rất nặng đến toàn đội PP. Hà Nam. Thế nhưng cả HLV lẫn cầu thủ PP. Hà Nam đều bình thản, dửng dưng như bất cần lẫn thách thức. Đó là điều rất đáng buồn và đau đầu với những nhà điều hành bóng đá, đặc biệt khi bóng đá nữ đang rất cần lấy lại những hình ảnh đẹp để giữ chân những nhà tài trợ. Cũng cần biết giải năm nay với sự tham gia của Thái Sơn Bắc được xem như người nhà vì là công ty của quan chức VFF và VPF “cứu cánh” cho việc bóng đá nữ ít được quan tâm.

Với vết tì lớn trên, bóng đá nữ VN đang khó khăn lại gặp nhiều khó khăn hơn khi sự xuống cấp của một đội bóng đá ảnh hưởng đến cả nỗ lực của những người làm bóng đá nữ. Những người đang xây dựng hình ảnh tốt cùng thương hiệu của tập thể bóng đá nữ đang giữ danh hiệu số một Đông Nam Á.