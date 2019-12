TP.HCM dự Champions League hay AFC Cup?

Trên trang web của AFC, tại giải AFC Cup 2020 CLB á quân V- League 2019- TP.HCM ở bảng F cùng với Hougang (Singapore), Lao Toyota (Lào) và đội thắng của cặp đấu Myanmar và Brunei). Trong khi đó ở AFC Champions League 2020, CLB TP.HCM đá Play off cùng với Buriram Utd của Thái Lan từ vòng Play off thứ hai.



Ở AFC Cup 2020, TP.HCM ở bảng F

Lịch Play off AFC Champions League 2020 chỉ ra trận rất rõ là TP.HCM đá Play off với Buriram ngày 21-1 tại sân Chang Arena.

Trường hợp TP.HCM năm 2020 tới đây cũng giống như CLB Hà Nội năm ngoái. Họ vừa có tên trong Play off Champions League nhưng cũng đã được mặc định một suất cụ thể tại bảng đấu cụ thể ở AFC Cup. Năm ngoái Hà Nội đá Play off Champions League với Bangkok Utd tại Thammasat và thắng 2-1. Sang lượt Play off cuối làm khách tại Sơn Đông, Trung Quốc, CLB Hà Nội thua Shandong Luneng 1-4…và rồi cũng xuống đá AFC Cup với một suất đã được mặc định sẵn.



Còn ở Champions League 2020, TP.HCM có nửa suất ở bảng H

Mùa giải châu lục 2020, TP.HCM được thay thế Hà Nội đá giải châu Á (vì Hà Nội không đủ chuẩn do năm rồi tuyến trẻ U-15 không tham dự giải quốc gia). CLB TP.HCM đang có sân vận đông Thống Nhất, sân tập, các tuyến trẻ rất tốt tham dự đầy đủ các giải trẻ quốc gia nên AFC bố trí nửa suất Champions League 2020 cho họ.



AFC bình luận rằng, TP.HCM tăng cường thủ môn đội tuyển quốc gia và U-23 Bùi Tiến Dũng để chơi đấu trường châu lục...

Cụ thể nửa suất của CLB TP.HCM ở AFC Champions League 2020 nằm ở bảng H. Nếu cặp đấu TP.HCM- Buriram Utd ai thắng chung cuộc sẽ gặp đội của Trung Quốc. Nó cũng giống như mùa 2019 khi Hà Nội thắng Bangkok Utd rồi sang Sơn Đông làm khách trước Shandong Luneng vậy.

Nhìn vào bảng H Champions League, nếu như TP.HCM vượt qua hai trận Play thì họ ở một bảng đấu rất khủng gồm Sydney FC, Yokohama F Marinos (nhà vô địch J- League 1 năm 2019) và Jeonbuk Hyundai Motors.