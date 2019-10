Tuyển thủ quốc gia về CLB chống rớt hạng

Ai mong hạng ba? • Sau khi đã xác định chức vô địch thuộc về Hà Nội và ngôi á quân của TP.HCM, chỉ còn chút gay cấn ở cuộc đua giành huy chương đồng V-League. Chiếm ưu thế nhất là Than Quảng Ninh với 35 điểm lại phải làm khách ở sân của SL Nghệ An đang có 33 điểm. Nhưng nhờ có nội lực và tham vọng cao hơn, thầy trò Phan Thanh Hùng nhiều khả năng sẽ thắng tại Vinh. Một đối thủ cạnh tranh có tiềm năng khác là SHB Đà Nẵng cũng có 33 điểm sẽ không khó đánh bại B. Bình Dương để mong về đích báo công hạng ba cho bầu Hiển. • Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp vòng 25 V-League diễn ra cùng 17 giờ: SL Nghệ An - Than Quảng Ninh (FPT Play), Thanh Hóa - Viettel (FPT TV),TP.HCM - HA Gia Lai (VTV6), Nam Định - Hải Phòng (Thể thao TV) Sanna Khánh Hòa - Sài Gòn (K+PM), SHB Đà Nẵng - B. Bình Dương (VTVCab), Hà Nội - Quảng Nam (VTVCab).