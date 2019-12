Việt Nam - Thái Lan: Một rừng không thể có hai cọp!

Sau bốn trận toàn thắng, đội tuyển U-22 Việt Nam vẫn chưa chắc chắn có một suất chơi bán kết do điểm số lẫn hiệu số bàn thắng bại so với Thái Lan và Indonesia không đủ lớn. Thầy trò ông Park hiện có 12 điểm (hiệu số 15/2), đứng đầu bảng B. Tiếp theo là Indonesia có cùng 9 điểm với Thái Lan nhưng xếp trên do hơn chỉ số phụ (13/2 so với 12/2).



Lượt đấu cuối bảng B cùng 15 giờ ngày 5-12, đội tuyển U-22 Việt Nam chỉ cần 1 điểm trước Thái Lan là chắc chắn nhất bảng. Trong tình thế này, Thái Lan chịu bất lợi nhất vì buộc phải thắng Việt Nam với cách biệt hai bàn mới đi tiếp. Hay nói cách khác là Việt Nam có thua Thái Lan cách biệt một bàn thì vẫn biến Thái Lan thành cựu vô địch.

HLV Akira Nishino của U-22 Thái Lan đã ngồi trên sân Rizal Memorial rất chăm chú theo dõi cách chơi của U-22 Việt Nam cả trong hai trận ngược dòng thắng Indonesia 2-1 và qua mặt Singapore 1-0. Điều ấn tượng nhất mà ông thầy người Nhật ghi nhận là hàng thủ Việt Nam rất chắc chắn. Họ chơi bóng kỷ luật và bọc lót cho nhau rất tốt dù vẫn có những sai số.



Hai HLV Park Hang-seo và Akira Nishino lại chạm trán nhau trong một trận sống còn. Ảnh: NGỌC DUNG



Học trò ông Park đang có ưu thế lớn và có nhiều đường binh trong 90 phút quyết định. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trong khi đó, sự kiên nhẫn và hiệu quả của hàng công U-22 Việt Nam cũng là một điểm nổi bật. Các chân sút của ông Park có thể tạo ra rất ít cơ hội nhưng luôn biết cách ăn bàn vào thời điểm cần thiết nhất.

Vấn đề của ông Park và đồng nghiệp Nishino vẫn là giải pháp hồi phục sức khỏe cho các học trò khi họ đều chơi với mật độ dày hai ngày/trận khiến phong độ giảm sút. Ngay cả cầu thủ trẻ mới 20 tuổi và sung sức như Văn Hậu vẫn có cảm giác mình lẫn đồng đội bị sức ỳ níu kéo thì cầu thủ nào cũng khó mà chơi tròn vị trí như mong muốn.

Rơi vào tình huống khó hơn, HLV Nishino vạch ra con đường duy nhất của U-22 Thái Lan là phải tìm mọi cách ghi bàn sớm vào lưới Việt Nam mới hy vọng lật ngược ván cờ thế. Nhưng sẽ rất khó khăn cho học trò ông Nishino khi đối thủ vốn nổi tiếng với thế trận phòng ngự chặt phản công nhanh và bất bại suốt hai năm qua ở mọi cấp độ trong khu vực Đông Nam Á.

Thái Lan dễ dừng cuộc chơi nhất trong số các đội bóng mạnh ở bảng B, đặc biệt là rất khó chịu khi bị loại bởi thầy trò Park Hang-seo. Cuộc đấu giữa hai kỳ phùng địch thủ Việt Nam và Thái Lan không đơn giản gói gọn chỉ trong 90 phút ở đấu trường SEA Games 30 mà còn tác động đến cả niềm kiêu hãnh giữa hai nền bóng đá.

HLV Nishino hai lần gặp gỡ tại vòng loại thứ hai World Cup 2020 đều chưa thắng nổi ông Park Hang-seo.

Có lẽ chiều 5-12 cũng thế!