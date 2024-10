Thẻ trả góp Muadee tung ‘Deal khủng’ cho người dùng Grab, Be, Ví VNPAY 30/10/2024 12:15

(PLO)- Thả ga mua sắm mùa cuối năm với loạt siêu ưu đãi từ Thẻ trả góp Muadee by HDBank, trả góp từ 3 đến 4 tháng, 0 đồng trả trước và không lãi suất.

Mùa lễ hội cuối năm đã đến, bạn đã sẵn sàng để “cháy” hết mình chưa? Với Thẻ trả góp Muadee by HDBank, mọi thứ đều được trả góp nhẹ nhàng, giảm giá “chạm sàn”. Khách hàng tha hồ thưởng thức ẩm thực, di chuyển tiện lợi với chi phí siêu tiết kiệm, mua ngay những món đồ yêu thích và thanh toán hoá đơn sinh hoạt cực nhanh mà không “đau ví”.

Với Thẻ trả góp Muadee, đến hoá đơn sinh hoạt cũng được trả góp.

Thẻ trả góp Muadee by HDBank là sản phẩm công nghệ tài chính uy tín từ HDBank. Khách hàng dễ dàng được cấp ngay hạn mức mua sắm lên đến 30 triệu đồng chỉ sau 5 phút đăng ký online, không cần chứng minh thu nhập, chỉ cần cung cấp thông tin Căn cước công dân và số điện thoại chính chủ. Khách hàng có thể sử dụng ngay để thanh toán online thông qua ứng dụng, số Thẻ trả góp Muadee mà không cần đến thẻ vật lý.

Đặc biệt, với khoản chi từ 50 nghìn đồng, khách hàng đã được tận hưởng tất cả ưu điểm tuyệt vời nhất của chiếc Thẻ trả góp Muadee này như trả góp từ 3 đến 4 tháng, 0 đồng trả trước và không lãi suất.

Cùng khám phá bí quyết tiết kiệm thông minh mùa cuối năm với Thẻ trả góp Muadee by HDBank nhé.

Trả góp từ 50 nghìn đồng, giảm giá “đậm đà” trên Grab, Be và Vexere

Khi thanh toán bằng thẻ Muadee by HDBank cho mọi dịch vụ trên các ứng dụng xe công nghệ như Grab, Be và Vexere, khách hàng sẽ được giảm giá “cực sâu”. Cụ thể, Grab giảm 90 nghìn đồng mỗi ngày (đến hết ngày 9-3-2025); Be giảm đến 50 nghìn đồng và Vexere giảm đến 50 nghìn đồng (đến hết ngày 19-12-2024).

Không cần trả trước dù chỉ 1 đồng, mọi hóa đơn từ 50 nghìn đồng sẽ được tự động chuyển đổi trả góp trong 3 tháng hoặc hơn nữa.

Trả góp mọi hoá đơn sinh hoạt, giảm ngay 100 nghìn đồng

Khi chọn thanh toán hoá đơn sinh hoạt hoặc các dịch vụ khác trên ứng dụng Ví VNPay bằng nguồn tiền thanh toán từ thẻ trả góp Muadee, khách hàng sẽ được giảm 100 nghìn đồng cho hoá đơn từ 800 nghìn đồng, trả trước 0 đồng và trả góp trong 3 tháng.

Chương trình áp dụng cho khách hàng lần đầu liên kết và thanh toán bằng Thẻ trả góp Muadee trên Ví VNPAY, đến hết ngày 10-12-2024.

Mua đồ công nghệ dễ đến bất ngờ

Ngoài ra, Thẻ trả góp Muadee kết hợp cùng các thương hiệu bán lẻ công nghệ uy tín giúp khách hàng mua trước trả sau với đặc quyền không cần trả trước, được trả góp từ 3 đến 4 tháng, không lãi suất và thêm ưu đãi giảm giá như: Giảm 150 nghìn đồng đơn từ 800 nghìn đồng tại Bạch Long Mobile và Hoàng Hà Mobile; giảm 200 nghìn đồng cho đơn hàng từ 1,5 triệu đồng tại HnamMobile.

Nhanh chóng đăng ký Thẻ trả góp Muadee để tận hưởng nhiều ưu đãi: Tải app ngay!