Thi thể ở karaoke An Phú là người Trung Quốc trượt chân té xuống hồ 17/10/2024 08:56

(PLO)- Ngày 16-10, người dân trình báo qua điện thoại với cơ quan công an về việc phát hiện bộ phận cơ thể người tại quán karaoke An Phú bị bỏ hoang (phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương). Sau đó, tình tiết mới về thi thể ở karaoke An Phú đã được hé lộ.

Liên quan đến thông tin này, đại diện Công an phường An Phú xác nhận vào sáng 16-10, đơn vị nhận được tin báo về việc phát hiện xác người chết tại hầm chứa nước phòng cháy chữa cháy trong quán karaoke An Phú, nơi đang bị bỏ hoang sau vụ cháy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về thi thể ở karaoke An Phú, Công an phường An Phú đã có mặt tại hiện trường xác định phần cánh tay nằm ngay nắp hầm nước, đầu và phần cơ thể còn lại nằm dưới nước đang phân hủy nặng. Trước đó vào năm 2022, quán karaoke An Phú xảy ra vụ cháy khiến 32 người tử vong. Sau đó, quán này đóng cửa, bị bỏ hoang.