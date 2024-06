Thị trường bất động sản èo uột, 1 tháng chỉ bán được 2 lô đất nền 09/06/2024 16:24

Theo báo cáo thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM và vùng phụ cận phía Nam của DKRA Group trong tháng 5-2024, nguồn cung các phân khúc đất nền, nhà phố và biệt thự đều sụt giảm. Đáng chú ý, thị trường vẫn tiếp tục khó khăn về thanh khoản khi lượng tiêu thụ rất thấp.

Đất nền vẫn khó thu hút nhà đầu tư

Cụ thể, nguồn cung mới mở bán phân khúc đất nền tại TP.HCM và khu vực phụ cận phía Nam chỉ có 2 dự án với 241 nền, 1 dự án mới và 1 dự án mở bán giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, đáng buồn là tỉ lệ tiêu thụ chỉ chiếm 1% giỏ hàng, chỉ bán được vỏn vẹn 2 nền đất trong tháng qua.

Nguồn cung đất nền giảm tới 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng tiêu thụ giảm mạnh 99% so với cùng kỳ năm 2023. Dù vậy, nguồn cung đất nền mở bán trong tháng 5 vẫn là tháng có số lượng sản phẩm đất nền mở bán nhiều nhất so với các tháng từ đầu năm nay.

Đất nền mở bán vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư bất động sản. Ảnh: QH

Nguồn cung đất nền mới trong tháng 5 tập trung chủ yếu tại Bến Cát (Bình Dương) với tỷ trọng chiếm 95% tổng cung thị trường. Mặt bằng giá sơ cấp không có nhiều biến động so với lần mở bán trước đó.

Giá đất nền Bình Dương mở bán tháng qua có giá thấp nhất hơn 12 triệu đồng/m2, cao nhất khoảng 21 triệu đồng/m2. Trong khi đó, nguồn phân khúc đất nền TP.HCM chỉ chiếm 5% nguồn cung mở bán tháng 5, giá thấp nhất 130 triệu đồng/m2, giá cao nhất 140 triệu đồng/m2.

Các công ty bất động sản tung ra các chính sách ưu đãi thanh toán vượt tiến độ, hỗ trợ ngân hàng, cam kết mua lại,... nhằm kích cầu thị trường nhưng vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư.

Nguồn cung đất nền mở bán chủ yếu vẫn ở các tỉnh lân cận TP.HCM. Ảnh: QH

Trong khi đó, thị trường đất nền giá thứ cấp (mua đi, bán lại) trong tháng 5 vừa qua duy trì xu hướng đi ngang so với tháng trước. Nhóm các sản phẩm đất nền đã hoàn thiện pháp lý, mức đô thị hóa cao, kết nối thuận tiện về khu vực trung tâm,... thu hút được nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Nhà phố, biệt thự chỉ bán được 3 căn trong 1 tháng

Tương tự, nguồn cung nhà phố, biệt thự TP.HCM và các tỉnh phụ cận phía Nam trong tháng 5 cũng có nguồn cung mới mở bán ít ỏi, thanh khoản thị trường kém. Nguồn cung nhà phố, biệt thự tất cả đều thuộc giai đoạn mở bán tiếp theo, với 2 dự án nhưng chỉ có 19 sản phẩm bán ra trong tháng 5-2024, giảm 68% so với cùng kỳ 2023.

Giao dịch thị trường bất động sản vẫn èo uột, lượng tiêu thụ nhà phố, biệt thự mới trong tháng 5 giảm mạnh, ghi nhận mức giảm 40% so với cùng kỳ năm trước, chỉ bán được 3 căn trong tháng qua.

Nhà phố cũng ế ẩm ít người mua trong tháng 5-2024. Ảnh: QH

Dự án nhà phố, biệt thự mở bán mới tập trung chủ yếu tại Đồng Nai, Bình Dương. Các khu vực còn lại duy trì tình trạng khan hiếm nguồn cung mới.

Mặt bằng giá sơ cấp duy trì xu hướng đi ngang so với lần mở bán trước đó. Các chính sách như thanh toán 30% nhận nhà, hỗ trợ ngân hàng, ưu đãi cho khách hàng thanh toán vượt tiến độ,... được chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường.

Nguồn cung nhà phố, biệt thự chủ yếu ở Bình Dương, Đồng Nai, các khu vực khác đều khan hiếm. Ảnh: QH

Mặt bằng giá thứ cấp không có nhiều biến động so với đầu năm, thanh khoản thị trường tập trung ở các sản phẩm đảm bảo về pháp lý và tiến độ thi công.