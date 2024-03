Thiếu hụt máy bay, giá vé dịp lễ 30-4 lại tăng vọt 30/03/2024 19:30

(PLO)- Các đại lý dự báo giá vé máy bay dịp lễ 30-4 và 1-5 và cao điểm hè sắp tới sẽ đẩy lên rất cao do lượng ghế bán ra thấp hơn so nhu cầu khách đi lại.

Hàng chục máy bay A321 NEO của Vietnam Airlines và Vietjet tháo động cơ để kiểm tra, khắc phục lỗi theo thông báo của nhà sản xuất động cơ Pratt & Whitney. Hai hãng hàng không Pacific Airlines và Bamboo Airways, tái cơ cấu khiến đội bay của các hãng hàng không Việt Nam, hiện có hơn 213 chiếc, thực tế khai thác khoảng 170 chiếc.

Tìm cách tăng tải dịp lễ 30-4

Ngoài ra, sau cao điểm tết, các hãng hàng không đưa máy bay bảo dưỡng định kỳ, bố trí nhân sự để phục vụ cao điểm hè, khiến ghế cung ứng trên mạng bay nội địa sụt giảm sâu. Từ đó, dù trong giai đoạn thấp điểm từ tháng 3- 4, giá vé vẫn ở mức cao, nhiều chặng bay khan vé.

Đáng chú ý, việc hai hãng hàng không Pacific Airlines và Bamboo Airways thực hiện việc tái cơ cấu đội máy bay nhằm tối ưu công tác quản trị, tiết giảm chi phí, cắt nợ và chờ thị trường khôi phục đã tác động khá lớn đến số ghế cung ứng trên mạng bay nội địa. Hiện nhiều đường bay nội địa từ TP.HCM và Hà Nội đi các tỉnh chủ yếu do Vietnam Airlines và Vietjet bán ghế.

Kì nghỉ lễ 30-4 và 1-5, dự báo nhu cầu di chuyển của hành khách sẽ tăng trên các chặng bay nội địa và quốc tế. Ảnh: P.ĐIỀN

Trao đổi với PV, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc Nguyễn Minh Đông, cho biết hiện đang mùa thấp điểm, nhưng lượng khách đến đảo ngọc khá tốt, các chuyến bay luôn kín chỗ. Bình quân mỗi ngày có 10.000-12.000 lượt khách qua cảng.

Theo kế hoạch, năm 2024, sân bay Phú Quốc sẽ đón gần 4 triệu lượt khách. Các đường bay đông khách chủ yếu từ Hải Phòng, Hà Nội, TP.HCM. Dự kiến dịp lễ 30-4 và 1-5, tới các hãng bay sẽ mở thêm đường bay từ Đà Nẵng.

“Hiện đội bay các hãng hàng không Việt Nam sụt giảm khá lớn, hi vọng cao điểm hè sắp tới các hãng bay sẽ tăng cường chuyến bay đến đảo ngọc nhiều hơn”, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc mong muốn.

Một chuyên gia hàng không nhìn nhận việc Pacific Airlines đàm phán với bên cho thuê trả lại 3 máy bay cuối cùng để cắt khoản nợ 200 triệu USD là việc chẳng đặng đừng. Nếu tiếp tục bên thuê khó trả hết nợ, bên cho thuê lấy lại máy bay lúc này là hợp lý để cho thuê lại khi thị trường hàng không thế giới đang nóng, nhu cầu các nước thuê máy bay rất cao.

Nguồn tin từ Pacific Airlines, cho biết hiện Vietnam Airlines đang thực hiện các thủ tục để Pacific Airlines thuê lại 3 máy bay, sớm đưa vào khai thác dịp lễ 30-4 và cao điểm hè 2024.

Lãnh đạo Bamboo Airways, chia sẻ trong giai đoạn tái cơ cấu, tối ưu đội bay và mạng bay, hiện hãng đang khai thác tám máy bay, bên cạnh đó nắm bắt nhu cầu đi lại của khách sôi động, hãng đang lên kế hoạch thuê thêm máy bay để tăng tải dịp lễ 30-4 và 1-5.

Tình trạng thiếu hụt máy bay, các đại lý vé dự báo giá vé dịp lễ 30-4 lại tăng vọt. Ảnh: P.ĐIỀN

Vị lãnh đạo đánh giá hiện hàng không khá xáo trộn, cả khách quan lẫn chủ quan, trong đó lượng máy bay chủ lực của các hãng hàng không nằm sân bảo dưỡng động cơ, ảnh hưởng rất lớn đến việc tăng tải trên mạng bay nội địa và quốc tế trong năm 2024 và 2025.

Vé cao điểm hè khó hạ nhiệt

Các đại lý vé máy bay dự báo giá vé máy bay dịp lễ 30-4 và 1-5 và cao điểm hè sắp tới sẽ đẩy lên rất cao do lượng ghế bán ra thấp hơn so nhu cầu khách đi lại. Lý do, thời gian kiểm tra động cơ hàng chục máy của hai hãng hàng không dẫn dắt thị trường là Vietnam Airlines và Vietjet không thể hoàn thành trong thời gian sớm. Các hãng hàng không còn lại, chiếm thị phần nhỏ không tác động lớn đến thị trường, nên khó kéo giảm giá vé.

Chị Hoàng Lan, điều hành đại lý vé cấp 1 tại TP.HCM, nhận định với đội bay hiện có, số ghế mở bán trên mạng bay nội địa và quốc tế của các hãng sẽ khó tăng thêm trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, thị trường hàng không trên thế giới đang phát mạnh, nhu cầu khai thác rất cao nên các hãng không dễ thuê máy bay như dịp tết Nguyên đán vừa rồi.

Ông Nguyễn Vũ Hoàng, Giám đốc Ban Tiếp thị và Truyền thông Vietravel Airlines, nhận định: Hiện máy bay A321 sử dụng động cơ Pratt&Whitney của một số hãng hàng không Việt Nam phải dừng khai thác để bảo dưỡng dẫn đến tải cung ứng cho thị trường giảm.

Ông Hoàng dự báo lễ 30-4 và 1-5, nhu cầu di chuyển của hành khách sẽ tăng, theo đó hãng sẽ tăng tần suất các chặng bay trục TP.HCM – Đà Nẵng – Hà Nội. Tính đến cuối tháng 3, giá vé máy bay dịp lễ 30-4 và 1-5 của hãng không có sự chênh lệch nhiều so với cùng kỳ, nhiều dải giá vé giá thấp được mở bán ở mỗi chặng.

Từ đó, ông Hoàng khuyến cáo hành khách nên có kế hoạch và thực hiện đặt vé sớm để tránh trường hợp đặt vé sát ngày không còn vé hoặc giá vé cao.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng dịp lễ 30-4 và 1-5, sắp tới Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không duy trì tối đa đội bay, tăng cường bay đêm để bù đắp số lượng máy bay sụt giảm.

Cạnh đó là việc điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh (slot) tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30-4 và 1-5 và cao điểm hè 2024. Cụ thể, tham số điều phối đường cất, hạ cánh và dịch vụ điều hành bay từ 42 chuyến/giờ lên 44 chuyến/giờ cho các khung giờ từ 6 giờ-23 giờ 55 và từ 32 chuyến/giờ lên 36 chuyến/giờ cho các khung giờ từ 0 giờ-5 giờ 55 (giờ Hà Nội).