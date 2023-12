Ngày 13-12, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Dự buổi lễ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh, ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai...

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của cả nước nói chung và Đồng Nai nói riêng, đặc biệt là các dịp lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán và các lễ hội đầu xuân. Vì vậy lực lượng Công an tỉnh phải triển khai thế chủ động tiến công, trấn áp các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát lệnh ra quân trấn áp tội phạm dịp cuối năm. Ảnh: VH.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh ra quân huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự theo phương án, kế hoạch đã đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội dịp cuối năm phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, bình yên.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu lực lượng công an tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp tập trung nắm chắc tình hình, chủ động từ sớm, từ xa, đảm bảo an ninh chủ động, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại địa phương.

Lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức diễu hành biểu trưng lực lượng tại buổi lễ. Ảnh: VH

Công an các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng bám sát địa bàn cơ sở, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, các vấn đề nổi lên về ANTT. Tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt phá các băng, nhóm tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm đường phố, tội phạm cướp, cướp giật, lừa đảo, trộm cắp tài sản; tội phạm ma túy, các tụ điểm tệ nạn xã hội.

Các cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh tại buổi lễ ra quân. Ảnh: VH

Bên cạnh đó, lực lượng công an phải chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt là các loại tội phạm thường xuất hiện trong thời điểm cuối năm và dịp tết để nhân dân vui xuân đón tết an toàn, bình yên.

Vũ Hội