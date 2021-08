Các loại vaccine được Việt Nam phê duyệt an toàn ra sao? Theo các kết quả đánh giá lâm sàng, các vaccine đã được cấp phép đều có tác dụng phụ tương đối nhẹ, chủ yếu là: đau ở vị trí tiêm, đau đầu, mệt mỏi, sốt… Hiện tượng sốc phản vệ có xảy ra nhưng với tỉ lệ rất thấp. Một tác dụng phụ của AstraZeneca là tình trạng đông máu kết hợp với giảm tiểu cầu rất hiếm gặp. Tuy nhiên, phần lớn các ca đều được điều trị khỏi khi phát hiện sớm. Một tác dụng phụ hiếm gặp khác khi sử dụng Pfizer và Moderna là viêm cơ tim và tràn dịch màng tim nhưng chủ yếu xuất hiện ở nam sau khi tiêm mũi thứ hai với tỉ lệ cao nhất ở người dưới 25 tuổi. Theo số liệu thống kê từ HCDC tính đến hết ngày 29-7, tỉ lệ người sốc phản vệ sau khi tiêm AstraZeneca ở TP.HCM là 0,03%, gần như không đáng kể. Việt Nam đã ghi nhận năm trường hợp tử vong sau khi tiêm phòng vaccine AstraZeneca. Tuy nhiên, chỉ có trường hợp nữ y tá 35 tuổi ở An Giang được ghi nhận là sốc phản vệ do cơ địa dị ứng non steroid. Bốn trường hợp còn lại là các bệnh tiềm ẩn và không có mối liên hệ nào với tác dụng phụ của vaccine. Chưa thấy công bố trường hợp tử vong nào cho ba loại vaccine còn lại đã tiêm ở Việt Nam. Có thể nói, tỉ lệ các tác dụng phụ nói trên ở tất cả vaccine Việt Nam đang sử dụng là rất thấp và ở mức kiểm soát được, nếu so với những biến chứng và tỉ lệ tử vong do COVID-19.