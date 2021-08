Phát biểu tại Lễ công bố quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 này bùng phát đã bốn tháng. Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo nhằm tiếp tục thực hiện các chỉ đạo, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, nhất là Nghị quyết số 30 của Quốc hội khóa XV; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả hơn trong tình hình mới. Thủ tướng lưu ý các thành viên Ban Chỉ đạo bắt tay ngay vào công việc của mình, trong đó triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo các công điện mới nhất của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống COVID-19, trong đó tổ chức thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Khi thực hiện giãn cách xã hội, phải tranh thủ thời gian vàng để ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh. Bảo đảm an sinh xã hội tốt cho mọi người dân, bảo đảm người dân không “thiếu ăn, thiếu mặc” mọi người dân được tiếp cận y tế mọi lúc, mọi nơi, một cách nhanh nhất. Việc xét nghiệm, tiêm vaccine và sử dụng thuốc trị COVID-19 cần tiếp tục đẩy mạnh trên tinh thần đảm bảo khoa học, hợp lý, hiệu quả, trong đó tổ chức xét nghiệm trên diện rộng, ưu tiên cho các đối tượng như người trên 50 tuổi... Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, an dân; không chỉ đảm bảo vật chất, mà phải chăm lo cả tinh thần cho nhân dân. Theo Thủ tướng, Việt Nam quan tâm, bảo đảm an toàn cho cả công dân nước ngoài tại Việt Nam, không có sự phân biệt người trong nước và nước ngoài. Thủ tướng khẳng định chúng ta tập trung ưu tiên số 1 cho phòng, chống dịch, nhưng không quên các nhiệm vụ khác như bảo đảm chủ quyền an ninh quốc gia; xây dựng Đảng; phát triển sản xuất nếu bảo đảm an toàn... Thủ tướng tin tưởng với tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo và nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân, doanh nghiệp, cả nước sẽ sớm kiềm chế được dịch bệnh. Theo TTXVN