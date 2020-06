An Giang có tân giám đốc và phó giám đốc công an

Sáng 27-6, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh An Giang.



Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Đinh Văn Nơi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu đối với Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thời gian nghỉ hưu từ ngày 1-7-2020.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, được điều động, bổ nhiệm đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang



Đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng Công an TP Long Xuyên nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng trao quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng Công an TP Long Xuyên giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.