Áp thấp đang di chuyển nhanh vào biển Đông

Sẵn sàng ứng phó thiên tai trong điều kiện dịch bệnh

Chiều 29-7, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (Ban chỉ đạo) cũng có công văn gửi Ban chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố yêu cầu chủ động các phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong điều kiện dịch bệnh khi mùa mưa bão đã đến. Cụ thể, Ban chỉ đạo yêu cầu Ban chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh theo dõi thường xuyên bản tin dự báo thiên tai và diễn biến dịch COVID-19 để hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn hai mục tiêu kép. Đối với các tỉnh, thành phố đã, đang và có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh COVID-19, Ban chỉ đạo yêu cầu song song với triển khai ứng phó dịch bệnh, các địa phương cần điều chỉnh linh hoạt kế hoạch ứng phó với thiên tai cho phù hợp theo phương châm "4 tại chỗ". Đặc biệt là đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực cách ly do dịch bệnh và dự kiến nơi sơ tán dân do thiên tai. Đối với các tỉnh, thành phố khác, Ban chỉ đạo yêu cầu bổ sung phương án ứng phó thiên tai cho phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương khi có dịch bệnh xảy ra. Trong đó, tập trung các phương án sơ tán dân theo hướng tăng cường sơ tán tại chỗ, hạn chế sơ tán tập trung, chuẩn bị sẵn máy móc cần thiết để đo thân nhiệt, phân loại các đối tượng để xây dựng phương án sơ tán. Các địa phương sẵn sàng phương án huy động lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hóa chất khử trùng, khẩu trang y tế cho các điểm sơ tán dân. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các tỉnh xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho các khu cách ly tập trung, các bệnh viện...