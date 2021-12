Ngày 28-12, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam đối với ông Trần Tiến Quang, nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Vũ Hoàng Văn, nguyên Đội phó Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Đồ Sơn cùng về tội danh này.

Ông Quang và ông Văn bị khởi tố liên quan tới việc làm sai lệch hồ sơ trong vụ bắt rồi thả nhóm bay lắc tại quán karaoke Hải Sơn 86 ở phường Hợp Đức (quận Đồ Sơn) xảy ra ngày 13-11-2020.

Liên quan tới vụ án này, trước đó, tháng 8-2021, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã đề nghị truy tố sáu người nguyên là cán bộ Công an quận Đồ Sơn. Bao gồm: Trung tá Phạm Quang Tuấn (Phó trưởng Công an quận), Trung tá Đinh Đình Việt (Đội trưởng Đội CSĐT về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy), Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp), Thượng úy Đỗ Hữu Dũng (Đội phó Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội), Thượng úy Nguyễn Viết Công và Thượng úy Vũ Duy Thanh.



Ông Trần Tiến Quang, nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn, bị bắt giam về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án. Ảnh: ĐH

Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị truy tố, Vụ 6 của VKSND Tối cao đã trả lại hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ hành vi của những người liên quan chưa được làm rõ trong bản kết luận điều tra vụ án, trong đó, có Đại tá Trần Tiến Quang.



Thời điểm xảy ra vụ án làm sai lệch hồ sơ vụ án Đại tá Trần Tiến Quang là Trưởng Công an quận Đồ Sơn – Thủ tưởng Cơ quan CSĐT Công an quận này. Sau đó, khi có một số thuộc cấp bị khởi tố, bắt giam, ông xin nghỉ ốm chữa bệnh. Tới tháng 11-2021, Đại tá Đại tá Trần Tiến Quang được điều động làm Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an TP Hải Phòng.

Theo Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, trước khi ông Quang bị khởi tố, bắt giam, trong quá trình điều tra, các thuộc cấp khai ông Quang đã chỉ đạo kiểm tra quán karaoke, chỉ đạo Cường nhận tiền và hợp thức hóa hồ sơ xử lý hành chính. Tuy nhiên, ông Quang không thừa nhận có biết việc thu giữ ma túy khi kiểm tra quán karaoke, không thừa nhận chỉ đạo Cường nhận tiền.

Ngoài ra, các cán bộ công an quận Đồ Sơn bị khởi tố còn khai ông Nguyễn Thế Trung – nguyên Phó viện trưởng VKSND quận Đồ Sơn cũng có mặt tại trụ sở Công an quận Đồ Sơn thời điểm đưa nhóm bay lắc về vào ngày 13-11-2020. Ông Trung có biết vụ việc, thậm chí ông Trung còn đi cùng Phó trưởng Công an quận Phạm Quang Tuấn vào phòng làm việc của cán bộ công an lấy lời khai người bay lắc.

Ông Trung còn bảo cán bộ công an lấy lời khai ra ngoài để ông Trung, ông Tuấn trực tiếp hỏi đối tượng. Ông Trung ở tại trụ sở Công an quận Đồ Sơn tới tận cuối chiều 13-11-2020, có chứng kiến cán bộ công an lấy lời khai và kiểm tra ma túy.

Đặc biệt, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường khai ông Trung có biết dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại karaoke Hải Sơn 86. Cường nghe Phó trưởng Công an quận Phạm Quang Tuấn nói chia cho ông Trung 200 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Trung chỉ thừa nhận có mặt tại Công an quận Đồ Sơn nhưng không biết việc kiểm tra quán karaoke.

Trước đó, từ 18-10, ông Trung đã bị VKSND TP Hải Phòng tạm đình chỉ công tác thời hạn 15 ngày để phục vụ điều tra theo yêu cầu của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao.