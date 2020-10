Biên phòng An Giang trao quà cho người dân Campuchia bị lũ lụt

Ngày 27-10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đã trao hỗ trợ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 02 tỉnh Takeo và Kandal, Vương quốc Campuchia bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua.

Đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang đã gửi lời hỏi thăm, động viên, chia sẻ sâu sắc tới các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Takeo và Kandal chịu thiệt hại lũ lụt.



Đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang trao hỗ trợ cho Công an tỉnh Takeo. Ảnh: LĐ



Tổng trị giá quà khoảng 300 triệu đồng. Ảnh: LĐ

Nhằm chia sẻ, giúp các gia đình phần nào khắc phục khó khăn và sớm ổn định lại cuộc sống, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang trao 3.000 thùng mì tôm cho Công an tỉnh Takeo và Kandal để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Theo Uỷ ban quản lý thảm hoạ quốc gia Campuchia, tính từ đầu tháng 9 đến 19-10, có khoảng 78.000 gia đình với hơn 312.000 nhân khẩu tại Campuchia bị ảnh hưởng bởi lũ lụt; trong đó có 25 người thiệt mạng.