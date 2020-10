An Giang: Hơn 2 tỉ đồng hỗ trợ 4 tỉnh miền Trung bị lũ lụt

Ngày 23-10, thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cho biết đoàn công tác của đơn vị vừa trao hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng cho các tỉnh miền Trung bị lũ lụt.



Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang trao tiền hỗ trợ cho đại diện tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: HD

Theo đó, ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cùng đoàn công tác của An Giang đã đến trao cho tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Bình mỗi tỉnh số tiền 500 triệu đồng để hỗ trợ, giúp đỡ người dân bị thiệt hại do thiên tai sớm ổn định cuộc sống.



50 tấn gạo từ An Giang được trao hỗ trợ người dân Quảng Trị. Ảnh: HD

Ngoài ra, đoàn cũng đã trao hỗ trợ bà con tại tỉnh Quảng Trị bị lũ lụt 50 tấn gạo (trị giá khoảng 600 triệu đồng).