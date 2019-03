Bộ Công an bổ nhiệm 2 giám đốc công an tỉnh

Ngày 27-3, tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì lễ công bố quyết định tân giám đốc công an tỉnh này.



Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bổ nhiệm Đại tá Đinh Ngọc Khoa. Ảnh: CAND

Theo đó, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại buổi lễ, Đại tá Đinh Ngọc Khoa hứa trong thời gian tới sẽ nỗ lực phấn đấu, kế thừa những kinh nghiệm, thành quả mà các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm cùng cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã dày công đạt được qua các thời kỳ; tập trung xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và Bộ Công an tin cậy giao phó.



Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Nam Định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Văn Long. Ảnh: CAND

Cùng ngày, Công an tỉnh Nam Định cũng tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh này.

Theo đó, Đại tá Phạm Văn Long được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Đại tá Long sinh năm 1966, tại Phú Xuyên, Hà Nội.

Trước khi nhận quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, ông Long giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh.