Bộ Công an điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự mới

Bộ Công an vừa tổ tức lễ công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự mới. Theo đó, Đại tá Nguyễn Thanh Trang, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an.



Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định điều động và chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Trang. Ảnh: VGP

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cùng với đó, Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, sẽ nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí.

Tại Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Dương Đình Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên.

Tại Ninh Thuận, Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận.

Tại Quảng Ngãi, Đại tá Phan Công Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Tại Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Giang Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Tại Điện Biên, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Cục Cảnh sát điều tra về ma túy, Bộ Công an, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.