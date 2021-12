Ngày 31-12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (CNS).



Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can; lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; quyết định tạm hoãn xuất cảnh và các quyết định phê chuẩn của VKSND Tối cao đối với hai bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí" quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Những người này gồm Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Hội đồng thành viên CNS và Lê Viết Ba, Phó Trưởng phòng Kế toán CNS.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định.