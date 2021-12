Chiều 28-12, Bộ Công an tổ chức họp báo về tình hình, kết quả công tác công an năm 2021. Đại diện các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an thông tin ban đầu về kết quả điều tra, xác minh một số vụ việc được dư luận quan tâm thời gian qua.

Sẽ điều tra triệt để mọi góc cạnh vụ kit test Việt Á

Báo chí đặt nhiều câu hỏi liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Công nghệ Việt Á - vụ việc đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo đó, ngoài CDC Hải Dương thì đến nay Bộ Công an đã làm rõ được sự móc nối giữa Công ty Việt Á với các địa phương khác hay chưa? Có thông tin về việc giám đốc CDC Nghệ An bị công an triệu tập liên quan việc nhận tiền “lại quả” từ Công ty Việt Á?

Hay như đề tài nghiên cứu kit test được đầu tư bằng tiền ngân sách gần 19 tỉ đồng, trong đó có sự chủ trì của Học viện Quân y nhưng sau đó lại được chuyển giao cho Công ty Việt Á, qua đó công ty thu lời bất chính hàng ngàn tỉ đồng. Trách nhiệm của Bộ KH&CN trong vấn đề này ra sao?



Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế (C03, Bộ Công an). Ảnh: TUYẾN PHAN

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế (C03, Bộ Công an), cho biết hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bảy bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi khởi tố, cơ quan điều tra đã công bố những thông tin ban đầu, cơ bản về vụ án trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để báo chí và dư luận có thể biết và nắm bắt. “Nhiệm vụ của cơ quan điều tra là phải điều tra triệt để mọi góc cạnh liên quan đến vụ án, làm rõ đến đâu thông tin đến đó” - đại diện C03 nói.

Có căn cứ cựu bí thư Cô Tô giao cấu với thuộc cấp

Báo chí cũng đặt câu hỏi về kết quả xác minh đối với tố cáo về việc ông Lê Hùng Sơn, cựu bí thư Huyện ủy Cô Tô (Quảng Ninh), “hiếp dâm nữ nhân viên cấp dưới”?

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết vào khoảng 20 giờ 5 phút ngày 10-11, chị LMH đến trực ban Công an huyện Cô Tô trình báo việc ông Lê Hùng Sơn, bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, có hành vi hiếp dâm chị tại khách sạn trên địa bàn vào tối cùng ngày.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Cô Tô đã báo cáo Công an tỉnh Quảng Ninh. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận, điều tra theo quy định; đồng thời báo cáo bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh về sự việc nêu trên.



Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an). Ảnh: TUYẾN PHAN

Ngày 12-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định phân công giải quyết tin báo nguồn tin về tội phạm đối với việc tố giác tội phạm của chị LMH.

Kết quả điều tra xác định tại khách sạn, việc ông Sơn giao cấu với chị H vào tối 10-11 là có căn cứ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, xác minh…

“Nhiều nghệ sĩ làm từ thiện nhiều hơn số tiền vào tài khoản”

Báo chí đặt câu hỏi về kết quả xác minh các đơn thư tố cáo đối với ca sĩ Thủy Tiên và một số nghệ sĩ liên quan đến việc từ thiện trong đợt bão lũ năm 2020 vừa qua?

Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an), cho biết từ tháng 5-2021 đến nay, các trang mạng xã hội liên tiếp phản ánh về dấu hiệu không minh bạch của một số cá nhân kêu gọi từ thiện để cứu trợ đồng bào miền Trung.

Đến nay, thông qua việc phối hợp với ngân hàng cũng như các địa phương mà các cá nhân đến làm từ thiện, công an xác định những người này có kêu gọi từ thiện, có công khai tài khoản để nhận quyên góp, có đóng tài khoản và thông báo dừng nhận từ thiện khi số tiền đã đạt đến một mức nào đó.

Sau khi nhận tiền ủng hộ, các cá nhân nêu trên đã trực tiếp hoặc thông qua người đại diện để đến các địa phương làm từ thiện. “Chúng tôi xác định lượng tiền vào tài khoản của một số cá nhân còn ít hơn số tiền họ đã ủng hộ từ thiện, việc này đều có xác nhận của UBND, MTTQ hoặc cá nhân liên quan tại địa phương diễn ra hoạt động từ thiện…” - đại diện C02 thông tin.

Vị đại diện cũng cho biết C02 đang tiếp tục xác minh, tổng hợp và trao đổi với các cơ quan liên quan. Dự kiến ngày 15-1 tới đây, việc xác minh sẽ kết thúc và có kết quả cuối cùng.

Công an Đắk Lắk xác minh vụ kit test Cùng ngày 28-12, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với Sở Y tế cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc mua sắm kit test của Công ty CP Công nghệ Việt Á. Trong một diễn biến khác, ngày 28-12, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết BV đa khoa tỉnh Bình Thuận đã quyết định dừng mua 33.600 kit test LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR do Công ty CP Công nghệ Việt Á sản xuất sau khi vụ “thổi giá” kit test của Công ty Việt Á bị phanh phui. Hợp đồng nói trên trị giá hơn 12,3 tỉ đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn với giá 367.500 đồng/kit test. P.NAM - QN