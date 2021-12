Ngày 28-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội hành hạ người khác theo điều 140 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Trước đó, ngày 25-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã bắt khẩn cấp Trang để điều tra về hành vi bạo hành nhiều lần đối với em NTVA (8 tuổi, ngụ quận 1) dẫn đến tử vong. Khoảng 19 giờ 45 ngày 22-12, một bệnh viện tại quận Bình Thạnh tiếp nhận cấp cứu một bé gái trong tình trạng mất nhận thức, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi nhập viện. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã báo cho cơ quan công an tiến hành điều tra...