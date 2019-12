Bộ Công an nói về vụ án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cũng cho hay vừa qua Bộ Công an cùng với các cơ quan liên quan tiến hành điều tra, xử lý rất quyết liệt đối với hiện tượng gian lận thi cử tại nhiều địa phương. Nhiều người vi phạm đã bị xử lý đúng người, đúng tội. Ông cũng cho biết Bộ Công an đã nhận được kiến nghị của TAND tỉnh Hà Giang về hai trường hợp gian lận thi cử năm 2017 diễn ra tại tỉnh này. “Bộ Công an sẽ tiến hành điều tra. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã xử lý nghiêm các gian lận thi cử 2018 thì không có lý gì Bộ Công an không tiếp tục tiến hành xem xét, xử lý nghiêm các gian lận thi cử 2017, 2016 nếu phát hiện được sai phạm” – ông nói.