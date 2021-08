Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) và Cục An ninh nội địa, Bộ Công an, vừa tổ chức lễ xuất quân tăng cường cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM và một số tỉnh phía Nam.



Theo đó, 40 cán bộ thuộc Cục Cảnh sát QLHC về TTXH với tinh thần khẩn trương, đã lên đường tăng cường hỗ trợ TP.HCM trong công tác phòng, chống dịch bệnh.



40 cán bộ thuộc Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã lên đường tăng cường hỗ trợ TP.HCM. Ảnh: BCA

Tại lễ xuất quân, Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sỹ tham gia tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn TP.HCM, trong đó đặc biệt biểu dương, khen ngợi tinh thần tiên phong của hai cán bộ nữ tham gia tăng cường đợt này.

Trung tướng Huệ đề nghị các cán bộ, chiến sỹ tăng cường cần chủ động thực hiện nghiêm hướng dẫn, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đặc biệt, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh.



Những ngày qua, Bộ Công an đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ chi viện cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Ảnh: BCA

Về phía Cục An ninh Nội địa, các cán bộ, chiến sỹ được lựa chọn đều đảm bảo sức khoẻ, có năng lực chuyên môn, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Số cán bộ, chiến sỹ này sẽ tăng cường hỗ trợ, triển khai công tác đảm bảo an ninh nội địa tại 5 địa phương gồm TP.HCM, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang và Vĩnh Long.

Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa, nhấn mạnh các cán bộ, chiến sĩ tăng cường trong đợt này phải xác định đây là vinh dự lớn và cũng là trách nhiệm nặng nề, cần phát huy khả năng, kinh nghiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ, chiến sĩ và người dân vùng dịch, góp phần cùng các lực lượng đẩy lùi dịch bệnh.

Về hàng hóa, lương thực, thời gian qua, Cục An ninh Nội địa đã vận động và tổ chức 8 đợt hỗ trợ với 12 tấn gạo, 7,5 tấn hoa quả, 8 tấn rau, củ các loại cho cán bộ, chiến sĩ và người dân có hoàn cảnh khó khăn trong các khu vực phong toả tại TP.HCM.

Đồng thời, Cục đã trao 1.000 suất quà có giá trị hơn 600 triệu đồng tặng các tổ chức, cá nhân lực lượng tuyến đầu chống dịch và nhân dân tại các địa phương như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều…