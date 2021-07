Test nhanh COVID-19 cho thí sinh tự do Ông Dương Tấn Hiển – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho biết, tổng số thí sinh (TS) đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay là hơn 12.000TS. Toàn TP có 950 thí sinh tự do. Trong đó, số đang ôn luyện ở Cần Thơ gần 300 người. Số trong lực lượng công an, quân đội khoảng 300 người nữa thì còn lại khoảng 300. Ông Hiển cho biết, chiều mai (6-7), các TS sẽ đến trường làm thủ tục dự thi. TP đã có yêu cầu TS ở địa phương khác về Cần Thơ dự thi tốt nghiệp THPT phải được test nhanh COVID-19 từ ở địa phương. Những TS có test ở địa phương và có kết quả âm tính rồi thì được đi qua chốt kiểm dịch đến trường. Số nào chưa test thì làm test nhanh tại chốt kiểm dịch. Số nào tới trường chưa test thì làm test tại trường. Thầy cô giáo tham gia gác thi đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1. TP tổ chức phun xịt khử khuẩn tại các điểm thi trước thi một ngày. Cạnh đó, thực hiện đầy đủ yêu cầu 5K, yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và các vấn đề an ninh khác. Cũng theo ông Hiển, TS tự do ở địa phương tới Cần Thơ thi thì sẽ được yêu cầu ở lại đến thi xong mới được về địa phương.