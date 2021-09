“Thời gian qua TP đã thực hiện rất nhiều biện pháp có trọng tâm, trọng điểm để kiểm soát, không để F0 lây lan trong cộng đồng. Kết quả là tỉ lệ F0 ngày càng giảm, số bệnh nhân điều trị xuất viện ngày càng tăng. Cần Thơ đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh và lên kịch bản, phương án trở lại trạng thái bình thường mới”. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thông tin với Pháp Luật TP.HCM như trên.



Nhận diện các thách thức lớn

. Phóng viên: Nếu trở lại trạng thái bình thường mới, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp (DN) ở Cần Thơ sẽ phải đối mặt với những thử thách mới nào? Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 có đảm bảo đạt yêu cầu đề ra từ đầu năm hay không?

+ Ông Trần Việt Trường: Thật sự rất nhiều thách thức mà chính quyền và cộng đồng DN TP Cần Thơ phải đối mặt. Tổn thất của DN là rất lớn nên phục hồi sản xuất là một quá trình đầy khó khăn, nguy cơ thiếu hụt lao động, thiếu vốn sản xuất, kinh doanh, các chuỗi sản xuất - cung ứng - tiêu thụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.





Ông Trần Việt Trường.

Chi phí sản xuất sẽ tăng, nguồn cung ứng nguyên vật liệu, thị trường tiêu thụ đứt gãy, “độ trễ” trong quy trình phục hồi sản xuất; các giải pháp sản xuất phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 là những thách thức lớn.

TP Cần Thơ phải đối mặt với thách thức về thiệt hại kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, các công trình dự án sẽ chậm tiến độ, yêu cầu đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế như tốc độ tăng trưởng, cân đối ngân sách, huy động vốn toàn f hội… sẽ bị ảnh hưởng mạnh.

Áp lực về giải quyết các chính sách an sinh xã hội do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, các hoạt động giáo dục, văn hóa, thể dục - thể thao sẽ gặp nhiều khó khăn… Những vấn đề nêu trên sẽ tạo thành một thách thức rất lớn cho TP trong hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Ưu tiên tiêm vaccine cho shipper, tài xế, công nhân Cần Thơ lập thêm đường dây nóng ở xã, phường, thị trấn; khu vực, ấp và phân công người trực 24/24 giờ để ghi nhận phản ánh của người dân, phải xử lý ngay thông tin. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị ưu tiên tiêm vaccine cho shipper, tài xế, công nhân, người lao động trong các DN, siêu thị, chợ truyền thống… như lực lượng tuyến đầu chống dịch nhằm đảm bảo lưu thông hàng hóa, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, phục vụ sản xuất. Chỉ đạo của ông TRẦN VIỆT TRƯỜNG, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

. TP Cần Thơ có các biện pháp gì để tháo gỡ khó khăn cho DN khi mở cửa trở lại, thưa ông?

+ Cần Thơ đã thành lập tổ phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất UBND TP xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế sau thời gian giãn cách xã hội; đồng thời đề ra các giải pháp hỗ trợ để DN sớm phục hồi và phát triển mở rộng sản xuất, kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh COVID-19.

Cần Thơ quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, góp phần giữ vững ổn định kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh trên địa bàn.



Kiểm tra các xe vận chuyển hàng hóa vào TP Cần Thơ trong thời gian

giãn cách xã hội. Ảnh: C.ANH

Sẽ thực hiện hàng loạt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp

. Các thứ tự ưu tiên của TP Cần Thơ khi trở lại trạng thái bình thường mới nhằm đảm bảo đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và những giải pháp nào để hỗ trợ DN sớm nhập cuộc trở lại trong giai đoạn bình thường mới, thưa ông?

+ Hiện Cần Thơ chưa điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 và sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh COVID-19 để xác định mục tiêu, nhiệm vụ nào sẽ được ưu tiên thực hiện trong từng thời điểm, kể cả phân ra từng địa bàn, khu vực kinh tế nhằm vận dụng linh hoạt chính sách trong thực hiện mục tiêu kép.

Từng nhiệm vụ ưu tiên sẽ gắn với các giải pháp triển khai cụ thể, phù hợp.

Đối với vấn đề hỗ trợ DN khôi phục hoạt động, sớm nhập cuộc trở lại trong giai đoạn bình thường mới, trên tinh thần đồng hành, lắng nghe, chia sẻ khó khăn với các DN, TP sẽ tiếp tục triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách hỗ trợ của trung ương đối với DN.

Chẳng hạn như hỗ trợ tiếp cận vốn, giảm lãi vay, giãn nợ ngân hàng, miễn - giảm - giãn thuế, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch, đảm bảo lưu thông hàng hóa.

Cần Thơ cũng hỗ trợ bằng việc xúc tiến đầu tư, duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ, giải quyết các kiến nghị, khắc phục nguy cơ thiếu hụt lao động, khuyến khích đổi mới - sáng tạo, khôi phục các chuỗi sản xuất - cung ứng - tiêu thụ hàng hóa, góp phần giảm chi phí sản xuất cho DN.

Chính quyền cũng ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19, hướng dẫn cụ thể đảm bảo sản xuất an toàn và các giải pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia, của Bộ Y tế và bộ, ngành, trung ương, đảm bảo môi trường an ninh trật tự ổn định cho DN an tâm sản xuất, kinh doanh…

Tinh thần chỉ đạo chung là Cần Thơ sẽ đồng hành, lắng nghe và nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề xuất tạo mọi điều kiện thuận lợi cho DN hoạt động hiệu quả, an toàn theo quy định của pháp luật.

. TP kỳ vọng như thế nào ở cộng đồng DN khi họ nhập cuộc trở lại trong giai đoạn hiện nay và hướng tới tương lai gần?

+ Cần Thơ luôn xác định cộng đồng DN và doanh nhân có vai trò rất quan trọng, là xương sống của nền kinh tế.

Với các chính sách hỗ trợ của trung ương, sự đồng hành của chính quyền TP và kinh nghiệm, sự linh hoạt, nhạy bén và thích nghi cao của cộng đồng DN, chúng tôi kỳ vọng và tin rằng nhất định DN sẽ khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, sớm khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần cùng chính quyền TP hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và trong thời gian tới.

. Xin cám ơn ông.