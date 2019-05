Công an đi giữ trật tự cho nhóm người đuổi dân khỏi nhà

Ngày 7-5, Đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang trả lời phóng viên PLO rằng đang thụ lý giải quyết các đơn tố giác, tố cáo của ông Sáng về việc bị một nhóm người dùng áp lực đuổi ra khỏi nhà trước mặt Công an xã.

Đại tá Mót khẳng định đang thụ lý giải quyết cả hai việc, gồm tố giác tội xâm phạm chỗ ở người khác và tố cáo Công an xã Dương Tơ thấy sự việc vi phạm mà không ngăn chặn theo quy định.



Anh Sáng trước đống đồ đạc bị nhóm người dọn ra hôm 8/4/2019 (Trần Vũ).

Trước đó, ông Trần Văn Sáng, ngụ ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có đơn tố giác một nhóm người do hai ông Bùi Minh Tuấn và Bùi Văn Công dẫn đầu đã xâm phạm chỗ ở của ông trái pháp luật. Đơn tố giác được gửi đến Công an huyện ngày 10-4.

Theo tố giác, ngày 8-4, hai ông Tuấn và Công dẫn theo một nhóm khoảng 20 người đến nhà anh Sáng dùng buộc vợ chồng con cái anh ra khỏi nhà.

Anh Sáng cự tuyệt và báo công an huyện, Công an xã Dương Tơ. Tuy nhiên, khi Công an xã Dương Tơ đến thì chỉ đứng giữ trật tự, không ngăn cản mà để mặc nhóm người trên dồn hết đồ đạt ông Sáng ra ngoài.

Sau đó, phía ông Tuấn và ông Công cho người canh giữ không cho vợ chồng ông Sáng vào lại căn nhà. Và từ đó đến nay gần một tháng, vợ chồng và ba con nhỏ của ông Sáng phải che bạt ở phía trước cổng nhà và liên tục viết đơn kêu cứu.



Hình ảnh cắt từ clip quay cảnh Công an xã đến chứng kiến giữ trật tự (CTV).

Ngày 7-5, có mặt tại Phú Quốc, phóng viên PLO xác minh thì sự vụ khiêng đồ, đuổi vợ chồng ông Sáng ra khỏi nhà trước mặt Công an xã là có thật. Nguyên nhân dẫn đến sự vụ trên có liên quan đến việc nợ nần.

Trao đổi với PLO, Đại tá Mót cho hay: Dù bất cứ lý do gì, việc người không có thẩm quyền mà dùng áp lực đuổi người khác ra khỏi nơi cư trú hợp pháp của họ là vi phạm pháp luật.

Đại tá Mót nói: "Mọi việc đang trong quá trình xác minh làm rõ. Tuy nhiên, chúng tôi có thể thông tin bước đầu là trước khi nhóm người của ông Công thực hiện việc dọn đồ của ông Sáng thì UBND xã có lập biên bản với nội dung trong 10 ngày ông Sáng đồng ý dọn đồ, giao nhà cho phía ông Công, ông Tuấn. Công an xã đến xem, giữ trật tự mà không cản ngăn cũng vì biết rõ sự vụ có thỏa thuận bằng biên bản nói trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ xác minh, điều tra cẩn thận và xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật".

PLO sẽ tiếp tục thông tin sự việc này.