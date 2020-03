(PL)- Công an tỉnh Đồng Nai vừa công bố thư khen của Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an và quyết định khen thưởng cho Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Tân Phú và Công an xã Phú Điền (huyện Tân Phú) vì có thành tích nhanh chóng tổ chức vây bắt Trần Duy Chinh.