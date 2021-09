Ngày 1-9, tại trụ sở Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy- Cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH), Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã tiếp nhận các phần quà từ các đơn vị hỗ trợ chống dịch COVID-19.



Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng Công an quận Bình Tân, trong thời gian vừa qua, đơn vị luôn tập trung chăm lo về an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là những gia đình gặp khó khăn trong đợt giãn cách xã hội.



Công an quận Bình Tân, TP.HCM tiếp nhận quà từ các cơ quan, đơn vị hỗ trợ chống dịch. Ảnh: NT

“Công an quận Bình Tân đã kêu gọi được các đơn vị, nhà hảo tâm giúp đỡ được gần 5 tấn gạo, vật phẩm, thiết bị y tế chống dịch. Đơn vị đã sàng lọc các khu nhà trọ, các tổ dân phố, những người dân bị nhiễm COVID gặp khó khăn để triển khai các đội nghiệp vụ tăng cường cho công an phường đến tận nơi để hỗ trợ. Qua đó để người dân chung tay với chính quyền địa phương chống dịch” – Thượng tá Quang nói.

Ông Quang cũng cho biết vẫn tiếp tục kêu gọi và hi vọng nhận được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân, các đơn vị cùng với Công an quận Bình Tân chăm lo an sinh xã hội cho người dân.



Các phần quà đều được phân đều cho các phường để gửi tới người dân. Ảnh: NT

Tại trụ sở Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Bình Tân, cũng tiếp nhận 25 triệu đồng tiền ủng hộ từ Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an.

Ngoài ra là phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm… từ các công ty cũng được gửi cho Công an quận Bình Tân tiếp nhận. Sau khi tiếp nhận, Công an quận cũng phân chia, bàn giao cho công an các phường và trao tận tay người dân trên địa bàn.

Theo bà Nguyễn Thùy Dung, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Việt Thắng thì trước đó đã chuẩn bị 5.000 phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm để tặng cho người dân ở quận Bình Tân, quận 8, TP Thủ Đức và tỉnh Bình Dương.

"Bà con lâu ngày rồi chưa được đi chợ và nhờ cả vào chính quyền địa phương, chú bộ đội... Tôi thấy hoàn cảnh như vậy nên muốn chung tay với chính quyền địa phương mang lại một cái gì đó giảm bớt gánh nặng cho chính quyền. Mong bà con yên tâm ở tại chỗ để cho đất nước sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID”- bà Dung nói.