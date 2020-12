Công an tìm được túi tiền của người phụ nữ treo nhầm xe máy

Ngày 26-12, Công an xã Đại Đồng (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, đã trích xuất camera tìm được túi tiền của chị Trần Thị Nguyên- treo nhầm vào xe máy người khác.



Công an xã Đại Đồng trao chiếc túi chứa tiền và giấy tờ cho chị Nguyên.

Trước đó, sáng 24-12, chị Nguyên (62 tuổi, trú xã Đại Đồng) chạy xe máy đến trụ sở UBND xã Đại Đồng. Khi dừng xe chị Nguyên bất cẩn đã treo chiếc túi chứa tiền cùng giấy tờ tùy thân vào một xe máy người khác.

Sau đó, chị Nguyên ra về mới nhớ sự việc để túi “nhầm xe”, nhưng chiếc xe đó không còn trong nhà xe của trụ sở UBND xã Đại Đồng. Chị Nguyên cũng không nhớ đã treo túi tiền vào xe ai.

Chị Nguyên lo lắng và làm đơn trình báo sự việc lên Công an xã Đại Đồng. Nhận được tin báo, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn- Trưởng Công an xã Đại Đồng liền triển khai lực lượng xác minh, tìm chủ nhân chiếc xe máy mà chị Nguyên treo túi chứa tiền. Sau khi trích xuất camera dọc đường, công an xác định được chiếc xe máy đó anh Nguyễn Phương Ngọc điều khiển.

Khi công an xã đến nhà anh Ngọc xin lại chiếc túi cho chị Nguyên thì anh Ngọc cho biết: Có phát hiện một chiếc túi xách treo gương trái xe, nhưng nghĩ là túi của con treo lúc sáng.

Khi anh Ngọc trở về đưa chiếc túi cho con chơi chứ anh không kiểm tra bên trong. Lúc đó, công an xã và anh Ngọc kiểm tra bên trong túi có chứa giấy tờ và 16 triệu đồng- đúng với số tiền chị Nguyên trình báo.

Sau khi nhận lại chiếc túi và số tiền trên, chị Nguyên vui mừng và viết thư cảm ơn các chiến sĩ công an và mọi người.