Chiều 14-2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM đã tổ chức họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình dịch trên địa bàn.



Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM nói tại họp báo. Ảnh: TÁ LÂM

Trả lời câu hỏi về dự báo của Công an TP.HCM về an ninh, trật tự trong thời gian tới, khi tất cả hoạt động đã trở lại bình thường, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết Công an TP.HCM xác định công tác dự báo là vấn đề quan trọng.

“Nếu không có dự báo để tham mưu cho các cấp ủy chính quyền, đưa ra giải pháp, kịp thời huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng chống tội phạm thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn sẽ có diễn biến phức tạp sau dịch, tội phạm ở lĩnh vực hình sự kinh tế, môi trường sẽ gia tăng các hoạt động” – ông Hà nói.

Về các giải pháp trong thời gian tới, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận, huyện và TP Thủ Đức chủ động nắm, dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch, trong đó lực lượng tập trung vào sáu nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP.HCM, Bộ Công an về công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm gắn với phòng chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội.

Thứ hai, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch chuyên đề, các đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Thứ ba, đẩy mạnh tham mưu, kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu, khai thác tối đa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và xuất nhập cảnh để đấu tranh phòng chống tội phạm và quản lý cư trú…

Thứ tư, tăng cường củng cố kiện toàn lực lượng công an cơ sở với phương châm xây dựng xã/phường, thị trấn là các pháo đài phòng chống tội phạm.

Thứ năm, chú trọng xây dựng các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cuối cùng là đầu tư, nâng cấp và khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát , nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong việc tuyên truyền, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.