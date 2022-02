Ngày 7-2, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đến Công an các đơn vị, địa phương để đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và những nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.



Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới các lãnh đạo Bộ, các tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, cán bộ nhân viên toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND) cùng gia đình.

Bộ trưởng nhấn mạnh, trước và trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nghiêm túc và hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Bộ Công an, tăng cường nhiều biện pháp công tác, kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu vừa bảo đảm ANTT, vừa phòng, chống dịch COVID-19 để phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm.

Trong 9 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình an ninh được bảo đảm, số vụ phạm pháp hình sự trung bình hằng ngày giảm 13,4 vụ/ngày so với dịp Tết Nguyên đán 2021; tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan sử dụng pháo trái phép trong đêm Giao thừa giảm hẳn so với dịp Tết Tân Sửu 2021.

Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phát huy kết quả đã đạt được, ngay trong những ngày đầu, tháng đầu của năm mới Nhâm Dần 2022, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, của Bộ và các nhiệm vụ công tác công an để tạo được những bước đột phá, tạo đà cho năm 2022.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai ngay công tác trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra trong quý I/2022 với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra… Tập trung chủ động nắm tình hình; bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Lực lượng cần tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh mạng, an ninh thông tin và truyền thông, an ninh xuất nhập cảnh; phối hợp thực hiện chính sách an sinh xã hội, an dân, hỗ trợ người dân quay trở lại các thành phố, các khu công nghiệp để làm việc, sinh sống.

Các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án dư luận xã hội quan tâm, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; tập trung điều tra, xử lý nghiêm những hành vi phạm tội liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; tập trung giải quyết các băng, ổ nhóm tội phạm; tấn công, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm hoạt động mạnh sau dịp Tết như đánh bạc, tín dụng đen, trộm cắp, cướp tài sản, tội phạm ma túy, tội phạm giết người… tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa xã hội để kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm. Đẩy mạnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, không để tội phạm lợi dụng các hoạt động phạm tội, tệ nạn xã hội, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, có các phương án hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại cửa ngõ các thành phố lớn, các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là các tuyến du lịch, các địa điểm diễn ra lễ hội, các cửa khẩu, sân bay; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Cần đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, chở quá người quy định… là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; bảo đảm an toàn cháy, nổ tại các địa bàn trọng điểm, trụ sở các cơ quan nhà nước, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ. Tiếp tục cải cách hành chính; hoàn thiện Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư…

Bộ trưởng cũng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền hình CAND tập trung đưa tin, bài tuyên truyền về những chiến công, thành tích xuất sắc, những đóng góp của lực lượng CAND trong bảo vệ Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những tấm gương CBCS và quần chúng nhân dân dũng cảm, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND. Chủ động tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh, vạch trần âm mưu, hoạt động chống phá của các phần tử phản động, đối tượng chống đối…

Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND. Tổ chức tốt chế độ, chính sách đối với CBCS, nhất là lực lượng Công an xã, cán bộ tham gia phòng, chống dịch chưa được nghỉ Tết. Đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời những tấm gương tận tụy, dũng cảm; những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT trong dịp Tết…