Công an TP.HCM mở cao điểm tấn công tội phạm

Quý III - 2020, triệt phá 190 băng, nhóm tội phạm Trong quý III, Công an TP.HCM đã triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội đại biểu các cấp (diễn ra từ ngày 15-7 đến 14-9). Lực lượng công an đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, chuyên nghiệp, tội phạm núp bóng doanh nghiệp, liên quan đến tín dụng đen; tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, sử dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, Công an TP.HCM không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm, các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự và tệ nạn xã hội. Kết quả là từ ngày 15-6 đến 14-9, tội phạm hình sự trên địa bàn TP.HCM được kéo giảm 1,08% so với cùng kỳ. Các loại án nghiêm trọng như giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích đều được kiềm chế, kéo giảm. Công an TP.HCM đã triệt phá 190 băng, nhóm tội phạm hình sự, bắt, vận động đầu thú và thanh loại 128 bị can truy nã. Các tổ công tác 363 đã phát hiện, xử lý nhanh 104 vụ/174 đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự và 4.538 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Công an TP.HCM đã triệt phá 578 vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 13 kg heroin, hơn 295 kg ma túy tổng hợp, 9,1 kg cần sa cùng nhiều súng, đạn…