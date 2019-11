Công an xác định nữ sinh lớp 6 tử vong do bà nội xô xuống nước

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hường (65 tuổi, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) về tội giết người.

Nạn nhân trong vụ án là em Nguyễn Thị T. (11 tuổi, học lớp 6)- cháu nội của bà Hường.



Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, kết quả điều tra cho thấy bà Hường sát hại cháu nội do mâu thuẫn với bố con nạn nhân.

Sau khi khởi tố, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đã chuyển bị can và hồ sơ vụ án lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An.



Camera nhà dân bên đường quay được cảnh bà Hường đạp xe cùng cháu trước khi cháu T. mất tích.

Hôm xảy ra vụ việc (3-11), bà Hường trong lúc chuẩn bị ra Hà Nội giúp việc thì gặp cháu T. đi xe đạp nên hai bà cháu đi chung về (có camera người dân quay lại). Trên đường, bà Hường nhắc đến chuyện cha con T. hỗn láo nên xảy ra to tiếng giữa hai bà cháu.



Lúc này, bà Hường bắt đầu nảy sinh ý định sát hại cháu nội nên nhờ cháu T. chở vào khu vực đập nước Bàu Ganh (xã Hậu Thành) để tắm rồi bảo cháu cọ lưng cho. Nhân lúc cháu bất cẩn, bà Hường xô cháu xuống nước.

Trong lúc xô, bà này cũng trượt chân theo nhưng ở gần bờ nên bám lên được, còn T. chết đuối.

21 giờ cùng ngày 3-11, bà Hường bắt xe ra Hà Nội, một ngày sau thì quay về. Sau đó thì gia đình báo tin cháu T. mất tích. Chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người đi tìm kiếm.



Lúc 5 giờ 30 sáng 5-11, người thân và người dân phát hiện thi thể em T. nổi lên trên đập nước Bàu Ganh.

Chiều 8-11, cơ quan Công an huyện Yên Thành và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã đưa bà Hường ra hiện trường để thực nghiệm.

Trước đó bố và mẹ của em T. vào miền Nam làm công nhân gửi em T. từ lúc mới 4 tháng tuổi cho vợ chồng bà Hường chăm nuôi. Bố của em T. cũng mới từ miền Nam về sinh sống với con và vợ chồng bà Hường.