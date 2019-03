Cứu ngư dân đau ruột thừa trên biển Hoàng Sa

Ngày 13-3, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết đã kịp thời cứu ngư dân bị đau ruột thừa cấp ngoài khơi.



Theo đó, sáng 11-3, đơn vị này nhận được thông tin cầu cứu của tàu cá số hiệu QNg 94695 TS do ông Nguyễn Thưởng (ngụ xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Tàu đang khai thác cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 400 hải lý, lúc này ngư dân Nguyễn Đúng (32 tuổi) gặp triệu chứng đau dữ dội vùng bụng phía dưới rốn, bụng trướng to, sức khỏe suy yếu. Triệu chứng nghi của bệnh đau ruột thừa cấp.

Trung tâm cứu nạn hướng dẫn tàu này ngưng hành nghề chạy về bờ và những biện pháp sơ cứu ban đầu. Với tốc độ tối đa, khoảng 20 giờ ngày 12-3, lực lượng cứu nạn hàng hải đã gặp tàu cá. Lúc này, nạn nhân Đúng đã chuyển biến xấu, sức khỏe suy yếu nghiêm trọng do không ăn uống được. Các bác sĩ trên tàu cứu nạn đã khẩn trương cấp chăm sóc y tế đồng thời lập tức chuyển ngư dân này về đất liền chuyển vào bệnh viện cứu chữa và cơn nguy kịch.