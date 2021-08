Ngày 9-8, Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã ký văn bản gửi đến công an các quận, huyện yêu cầu các chốt kiểm dịch COVID-19 thu hồi ngay giấy đi đường nếu người dùng giấy thực hiện sai mục đích và cấp lại giấy xác nhận đã thu hồi giấy đi đường để người dân trở về nơi cư trú.



Động thái này nhằm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại Đà Nẵng trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp.

Công an TP Đà Nẵng cũng yêu cầu công an các quận, huyện định kỳ hàng ngày thống kê danh sách các đơn vị cấp giấy đi đường không đúng quy định công an TP để tập hợp và trao đổi các đơn vị có liên quan.

Trên cơ sở đó, đối với các trường hợp đã rõ hành vi sai phạm đề nghị công an các quận, huyện phối hợp xử lý nghiêm theo quy định; công an TP sẽ báo cáo UBND TP về các trường hợp UBND các phường, xã cấp sai quy định để có sự chấn chỉnh.



Công an kiểm tra giấy đi đường của người lái xe tải. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo ghi nhận, trong ngày 9-8, công an các đơn vị đã thu hồi hàng chục giấy đi đường mà người dùng sai mục đích; trong đó có cả những người đang chở thực phẩm. Vì giấy đi đường được cấp vào mục đích khác chứ không phải chở thực phẩm.

Cùng ngày, Đại tá Trần Đình Chung cũng đã gửi văn bản riêng cho quận Sơn Trà về việc đảm bảo thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Vì hiện nay, các khu phong tỏa tại quận Sơn Trà xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo, làm phát sinh nhiều ca nhiễm trong cộng đồng.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo TP, nguyên nhân do công tác phong tỏa của địa phương chưa nghiêm, chưa thực hiện được yêu cầu nhà cách ly nhà, người cách ly người.

Văn bản yêu cầu, công an quận Sơn Trà phải giám sát về việc tuyệt đối tuân thủ phương châm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”; đặc biệt đối với năm phường phong tỏa. Cấm tuyệt đối những người không có phận sự vào trong khu cách ly, phong tỏa, kể cả lực lượng công an, báo chí, các đoàn từ thiện... Người vào khu vực phong tỏa phải được sự cho phép của Ban chỉ đạo TP và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như đồ bảo hộ, khẩu trang, găng tay, kính chống giọt bắn.

Thêm vào đó, trưởng công an các phường tăng cường lập thêm các chốt cứng (không người) và chốt kiểm soát; tăng cường tuần tra, quản lý người dân thực hiện quy định nhà cách ly với nhà; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch, không dừng lại việc nhắc nhở.

Bên cạnh đó, công an quận cần tiếp nhận, phân bổ hiệu quả cán bộ chiến sĩ của công an các đơn vị, địa phương, học viên các trường CAND đang nghỉ, hiện đang trong khu vực phong toả được tăng cường phục vụ công tác phòng, chống dịch.