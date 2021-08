Ngày 3-8, Công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã ra văn bản đề xuất UBND quận này xử phạt Hợp tác xã kinh doanh vận tải AHP (quận Hải Châu, Đà Nẵng), trong đó người chịu trách nhiệm là Nguyễn Tuấn A, Giám đốc hợp tác xã này về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền với mức phạt 15 triệu đồng.



Ngoài ra, công an phường này còn đề xuất phạt ông Trịnh Đình T đã có hành vi như trên với mức phạt 7,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 2-8, Công an phường Hòa An phát hiện bảy giấy đi đường tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội do Hợp tác xã kinh doanh vận tải AHP trong đó sáu giấy đi đường không ghi thông tin người được cấp và một giấy đi đường có ghi thông tin người được cấp là Trương Văn C. Tuy nhiên, ông C không phải là nhân viên của hợp tác xã trên.

Qua xác minh, ông Trịnh Đình T là nhân viên của hợp tác xã, vào ngày 2-8 có đến văn phòng của hợp tác xã gặp trực tiếp Nguyễn Tuấn A để xin cấp giấy đi đường. Tuấn A ký, đóng dấu công ty bảy giấy nhưng không ghi thông tin người được cấp.

Sau khi nhận những giấy trên, ông đem về nơi ở tại phường Hòa An, giữ lại hai bản để sử dụng và cho năm người khác trong đó có ông C và ông C bị công an phát hiện.