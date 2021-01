Năm 2019, Việt Nam có quan hệ chính thức với 189 trong tổng số 193 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc; có quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến nay, Việt Nam đã ký 15 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ailen (UKVFTA); đồng thời đang đàm phán hai FTA khác. Việt Nam được xếp thứ 8 trong số các nền kinh tế tốt nhất thế giới để đầu tư năm 2019, tăng 15 bậc so với năm 2018; năng lực cạnh tranh của Việt Nam được Diễn đàn Kinh tế thế giới xếp thứ 67/141 quốc gia, vùng lãnh thổ, tăng 10 bậc so với năm 2018. Hãng định giá thương hiệu của Anh Brand Finance nhận định, Việt Nam nổi lên là “thiên đường” sản xuất mới tại Đông Nam Á, trái với xu hướng sụt giảm trên toàn cầu do đại dịch COVID-19, với giá trị thương hiệu quốc gia tăng 29% lên 319 tỉ USD, mức tăng nhanh nhất thế giới năm 2020. Đặc biệt, theo Báo cáo Phát triển Con người toàn cầu năm 2020 của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, chỉ số phát triển con người (HDI) năm 2019 của Việt Nam là 0,704, đưa Việt Nam vào danh sách các nước phát triển con người cao và được xếp thứ 117/189 quốc gia và vùng lãnh thổ.