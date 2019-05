ĐBQH Lê Thanh Vân đề nghị điều tra vụ dọa giết phóng viên

Tối 3-5, liên quan đến việc nhà báo Tấn Lộc- PV Báo Pháp Luật TP.HCM bị nhóm người nhắn tin đe dọa giết cả gia đình, trao đổi với PV PLO, ĐBQH Lê Thanh Vân bức xúc: Cần điều tra tận gốc, để xử lý nghiêm khắc những kẻ có hành vi đe dọa, khủng bố phóng viên.

ĐBQH Lê Thanh Vân cũng đề nghị PV gửi đơn để ông chuyển đến người có thẩm quyền ở Bộ Công an chỉ đạo điều tra xử lí nghiêm những ai có hành vi đe dọa đối với gia đình nhà báo Tấn Lộc.

Về vụ việc này, cùng ngày ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã giao Giám đốc Công an tỉnh này chỉ đạo điều tra, có biện pháp bảo vệ gia đình nhà báo Lê Tấn Lộc, phóng viên (PV) Báo Pháp Luật TP.HCM thường trú tại Phú Yên.

Cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh và Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa cũng đã chỉ đạo Công an TP Tuy Hòa tiến hành điều tra, xử lý vụ việc; đồng thời có biện pháp hỗ trợ kịp thời về an ninh đối với gia đình PV Tấn Lộc. Lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa cho biết đã phân công điều tra viên tiến hành điều tra, làm rõ sự việc, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngay trong chiều 3-5, Báo Pháp luật TP. HCM đã có văn bản đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Công an TP Nha Trang, Trưởng Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và các cơ quan liên quan khác có biện pháp bảo vệ cho cá nhân và gia đình PV Lê Tấn Lộc.

Ban biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM kịch liệt phản đối những hành vi xem thường pháp luật, đe dọa đến tính mạng người khác của nhóm người này và đề nghị các cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm theo quy định.

Theo trình báo của PV Tấn Lộc, ngày 3-5 có một phụ nữ và một người đàn ông liên tục gọi đến từ hai số điện thoại 0905032193 và 0961933021, tự giới thiệu là ở TP Nha Trang(Khánh Hòa). Hai người này chửi bới, mạt sát PV Tấn Lộc, cho là đã viết báo đụng đến quyền lợi của họ trong một vụ kiện dân sự.



Các cuộc gọi trong ngày 3-5 từ số máy 0961 933 021 đe dọa PV Tấn Lộc.

Hai người này nói sẽ cho người giết chết cả gia đình PV; đồng thời liên tục dùng nhiều lời lẽ khủng bố, đe dọa tính mạng, tinh thần PV Tấn Lộc và những người thân của anh. Hai người này còn nói sẽ “xử” cả hai con của PV Tấn Lộc.



Cũng theo nhà báo Tấn Lộc, người phụ nữ nhiều lần gọi điện khủng bố, uy hiếp trên tự xưng là có liên quan trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là ông MTT (ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa) và bị đơn là Công ty TNHH THP (trụ sở ở TP Nha Trang).

Trước đó, ngày 26-4, Báo Pháp Luật TP.HCM đăng bài “Tòa xử ‘siêu nhanh’ sau 15 ngày thụ lý” của một cộng tác viên.

PV Tấn Lộc là người được tòa soạn phân công liên lạc với TAND TP Nha Trang tìm hiểu thêm một số vấn đề liên quan đến vụ kiện. Trong các cuộc gọi, người phụ nữ và người đàn ông nói rằng TAND TP Nha Trang cho họ biết PV Tấn Lộc là người gọi điện lấy thông tin, viết bài.