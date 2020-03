Đề nghị thăng cấp hàm cho thượng úy hy sinh khi bắt ma túy

Chiều tối 22-3, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cùng cơ quan chức năng đã đến hiện trường, chỉ đạo điều tra làm rõ vụ Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa (29 tuổi, Công an huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) hy sinh khi truy bắt đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đang đề nghị Bộ Công an thăng quân hàm cho Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa lên đại úy.

Như đã đưa tin, trưa 22-3, Thượng úy Nghĩa tham gia cùng tổ công tác Công an huyện Quế Phong vây bắt nhóm đối tượng vận chuyển ma túy ở khu vực xã biên giới Nậm Giải (huyện miền núi Quế Phong).

Quá trình vây bắt, Thượng úy Nghĩa đã bị hai kẻ dùng dao chống trả rồi chạy trốn lên rừng biên giới. Thượng úy Nghĩa bị thương nặng, được đồng đội đưa đi cấp cứu nhưng do mất quá nhiều máu nên đã tử vong sau đó.