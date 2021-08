Phân 317 cảnh sát từ Trung ương về 12 chốt kiểm soát TP.HCM Trước đó như PLO đưa tin, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã tiếp nhận 310 cảnh sát Cơ động (CSCĐ) của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, 24 cảnh sát hình sự (CSHS) của Cục C02 và 37 CSGT của Cục C08 (Bộ Công an). Theo PC08, lực lượng này được phân bổ tại 12 chốt, trạm kiểm soát phương tiện cấp TP ở các cửa ngõ tiếp giáp với các tỉnh, thành. Mỗi chốt kiểm soát sẽ có một CSGT thuộc Phòng PC08 làm tổ trưởng, 8 CSCĐ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ làm tổ phó), hai CSHS của Cục C02 và một CSGT của Cục C08 là thành viên. Đại diện PC08 thông tin, lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát cấp TP có các nhiệm vụ dừng người, phương tiện để đảm bảo an ninh trật tự; Xử lý y tế, điều tra dịch tễ… đối với nghi vấn mang mầm dịch bệnh COVID-19 vào và ra khỏi TP. Qua công tác kiểm soát, sẽ kịp thời phát hiện, ngăn chặn, truy bắt chuyển cơ quan y tế xử lý các trường hợp có thông báo đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung khi các đối tượng này di chuyển đến chốt kiểm soát. Ngoài ra, còn kiểm tra vi phạm giao thông, tội phạm hình sự và vi phạm pháp luật khác.