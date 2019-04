Game bắn cá ở Đà Nẵng: Ngành siết, ngành không

Vừa qua, Công an TP Đà Nẵng tổ chức sơ kết một tháng thực hiện Kế hoạch 109 về triệt xóa các cơ sở hoạt động trò chơi điện tử có thưởng vi phạm pháp luật trên địa bàn.



Nở rộ vì món lợi lớn

Theo thông tin tại buổi sơ kết, thời gian qua trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện nhiều cơ sở, điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng như các loại máy sư tử, bắn cá, chơi xèng, bi… Loại hình này thu hút nhiều người tham gia, trong đó có trẻ em, học sinh, sinh viên. Ước tính trước khi thực hiện kế hoạch, toàn TP có 194 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và 752 máy các loại nhưng chỉ có 3,6% hoạt động đúng pháp luật. Còn lại là biến tướng thành hoạt động cờ bạc hoặc các vi phạm khác.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, người trực tiếp chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 109, cho hay thực tế cho thấy những nơi này cũng là điểm tụ tập của những thành phần bất hảo gây phức tạp về an ninh trật tự, phát sinh nhiều hệ lụy cho gia đình, xã hội. Nhức nhối nữa, những chủ kinh doanh này sẵn sàng vi phạm pháp luật vì món lợi quá lớn trước mắt.

Với quyết tâm triệt xóa, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở vi phạm tự nguyện ngừng hoạt động và nhiều nơi đã làm theo. Song song đó, công an thực hiện triệt xóa hầu hết các điểm kinh doanh biến tướng, đưa những thành phần bất hảo, ma túy thường xuyên hoạt động tại các điểm này vào danh sách theo dõi, sẵn sàng xử lý. Trong đó, đã kiểm tra, khởi tố một cơ sở có bốn nghi phạm tổ chức đánh bạc, thu giữ năm máy bắn cá, một máy hồ lô; xử phạt vi phạm hành chính 35 cơ sở và một kho chứa hàng, thu giữ 104 máy các loại.

“Để thực hiện, lực lượng công an quận, huyện, phường, xã đã thể hiện được vai trò nòng cốt. Bên cạnh đó cũng được sự quan tâm của các cấp chính quyền, lãnh đạo nên kế hoạch được sự ủng hộ của người dân” - ông nói.



Nhiều loại máy game bắn cá đời mới bị công an thu giữ. Ảnh: HẢI HIẾU



Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, nói về kế hoạch triệt xóa game bắn cá. Ảnh: HẢI HIẾU

Cấp phép đơn giản, thiếu hậu kiểm

Một trong nhiều nguyên nhân dẫn tới tràn lan các trò đánh bạc núp bóng trò chơi, phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho hay đó là quy trình cấp phép, quản lý, xử lý vi phạm đối với loại hình này còn nhiều sơ hở, hạn chế. Ông cho rằng các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động kiểm tra, đánh giá hiện trạng kinh doanh trước khi cấp phép đối với loại hình này chưa đồng bộ. Các đơn vị như Sở KH&ĐT, Sở VH-TT, Phòng Văn hóa các quận, huyện… cấp phép chỉ dựa trên hồ sơ, thiếu sự giám sát, hậu kiểm.

Đại tá Trần Mưu dẫn chứng trong khi kế hoạch được tuyên truyền rộng rãi thế nhưng Sở KH&ĐT lại tiếp tục cấp phép cho một cơ sở trên địa bàn quận Liên Chiểu.

“Để ngăn chặn được nạn cờ bạc từ trò chơi điện tử là một quyết tâm của các đơn vị liên quan. Nhưng để vấn nạn này không tái phát thì việc cấp phép cần phải siết lại. Không thể theo kiểu các anh tùy tiện cấp phép rồi hậu quả chúng tôi phải dọn dẹp” - Đại tá Mưu nói.

Phản hồi lại, ông Trần Việt Tiến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng, nói ngành nghề kinh doanh trò chơi điện tử trong danh mục được cấp phép hoạt động.

“Các doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm. Nếu họ xin giấy phép kinh doanh mà mình không cấp thì sẽ vi phạm quy định” - ông Tiến nói.

Ông Tiến thừa nhận thực tế cho thấy rất nhiều người đăng ký kinh doanh loại hình trò chơi điện tử đều biến tướng sang cờ bạc. Tuy nhiên, là đơn vị cấp phép, Sở KH&ĐT không thể không cấp vì cũng có những người kinh doanh đàng hoàng, thuần túy. Không những ngành nghề này mà còn nhiều ngành nghề khác có nguy cơ biến tướng cũng phải cấp phép.

“Vừa qua, khi nhận đề nghị phối hợp của công an thì đơn vị này cũng đã phối hợp tích cực. Công an yêu cầu thông báo hằng tháng về việc đăng ký kinh doanh loại hình này thì đơn vị này sẵn sàng cung cấp” - ông Tiến nói và cũng nhìn nhận công tác hậu kiểm từ việc đăng ký đến cấp phép còn kém. Không chỉ ở việc cấp phép kinh doanh mà còn các việc cấp phép khác. Lực lượng chức năng chỉ vào cuộc khi có sai phạm.

Về điều này, phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho rằng Công an TP đã có nhiều kiến nghị lên UBND, Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu cho UBND có văn bản đề nghị Chính phủ bổ sung loại hình kinh doanh này dành cho người Việt Nam là một ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự.

Cạnh đó, Sở KH&ĐT, Sở VH-TT và các đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về đăng ký, quản lý kinh doanh, kiểm soát và hạn chế việc cấp phép đối với ngành nghề này. Tiến hành xác định số lượng, ký hiệu, thẩm định chủng loại, nguồn gốc máy game trước khi cấp phép cũng như đưa những nội dung này thành một trong những nội dung bắt buộc trước khi cấp giấy phép kinh doanh.

Đồng thời chỉ cấp phép hoạt động kinh doanh cho loại hình này với những điểm vui chơi giải trí công cộng, có sự giám sát chặt chẽ của camera, người có chức năng. Ngoài ra, định kỳ hằng tháng phải thông báo việc cấp phép cho công an biết để phối hợp quản lý.