Đó là khẳng định, của Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, khi trả lời PV đặt vấn đề tình trạng xe quá khổ quá tải xảy ra ở nhiều nơi và có hay không việc bảo kê cho xe tải ‘lộng hành’ mà thời gian qua báo chí phản ánh.

Không có vùng cấm xử lý xe quá khổ quá tải

Sáng ngày 21-1, Hội nghị phối hợp tuyên tuyền nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên Đán 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn ra tại trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa. Tại hội nghị này, nhiều nội dung được báo chí quan tâm đặt câu hỏi với lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, đáng chú ý là vấn đề có hay không việc bảo kê xe quá khổ, quá tải.

Thiếu tướng Trần Phú Hà thông tin Thanh Hóa như một đại công trường thì đương nhiên các hoạt động vận tải sẽ phức tạp hơn rất nhiều, vì thế ngay từ tháng 6-2021 Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động có chỉ đạo về xử lý xe quá khổ, quá tải.

Đến nay Thanh Hóa đã xử lý 5.519 trường hợp vi phạm và phạt hơn 23 tỉ đồng, chiếm 1/4 về xử lý xe quá khổ quá tải trên toàn quốc. Mặc dù vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, nhưng đây là sự chủ động, có hiệu quả bước đầu trong xử lý xe quá khổ, quá tải, vi phạm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.



Thiếu tướng Trần Phú Hà Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trả lời các nội dung xung quanh vấn đề quá tải được PV nêu tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Trần Phú Hà: "Xử lý xe quá khổ, quá tải chỉ là phần ngọn của vấn đề, trong khi chúng tôi hướng đến giải quyết phần gốc mang tính chất nhân văn hơn. Cụ thể, trước khi xử lý xe quá khổ, quá tải chúng tôi đã thực hiện các biện pháp tuyên truyền rộng rãi để người dân doanh nghiệp chấp hành chủ động cưa cắt thùng, không chở quá tải…

Sau khi tuyên truyền rồi, nhưng các trường hợp xe quá khổ, quá tải, quá kích thước thùng cố tình vi phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm. Về vấn đề xử xe quá khổ quá tải, tôi khẳng định là không có vùng cấm trong việc xử lý và xem đây là giải pháp căn cơ làm giảm xe quá khổ trong thời gian tới", Thiếu tướng Hà khẳng định.

Việc bảo kê không xảy ra trên địa bàn

Về việc có hay không vấn đề bảo kê cho xe quá tải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tướng Hà cho biết: Việc bảo kê không xảy ra trên địa bàn, nhưng có thể là việc xử lý chưa hết hoặc còn bỏ sót. Bởi Thanh Hóa là địa bàn rộng, nhiều tuyến đường, lực lượng không thể bao quát hết 24/24.



Thiếu tướng Trần Phú Hà khẳng định: "Xử lý xe quá tải không có vùng cấm". Ảnh: ĐẶNG TRUNG

“Hơn nữa, có lúc lực lượng cảnh sát giao thông có mặt trên đường, nhưng cũng có lúc không có, vì thế khi có xe quá tải chạy trên đường tưởng trừng là có, nhưng mà đến nay chưa có bảo kê. Nhưng quan điểm xử lý của chúng tôi là không có vùng cấm và xử lý phải thật nghiêm bất kể ai vi phạm. Việc bảo kê không xảy ra, nhưng có thể là việc xử lý chưa hết, chưa đúng, hoặc còn sót thì cái này là có”, Thiếu tướng Hà nói.

Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Trần Phú Hà thời gian tới Thanh Hóa sẽ làm kỹ hơn nhằm giảm thiểu xe quá khổ quá tải. Cụ thể, ngoài tuyên truyền ra thì chúng tôi sẽ có những điều tra kỹ hơn khi làm việc với các doanh nghiệp vận tải, hàng hóa xem có hay không việc móc giữa các doanh nghiệp này với cảnh sát giao thông.



Xe quá tải đi qua đường dân sinh ở làng Thọ Lộc, Hà Lĩnh (Hà Trung, Thanh Hóa), khiến tuyến đường bị hư hỏng nặng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Bên cạnh đó, Công an Thanh Hóa sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất trên tất cả các tuyến đường, cũng như đối với lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Từ đó ngăn chặn xe quá khổ, quá tải và ở những nơi có đơn vị thi công và tùy theo địa bàn nếu có điểm nóng thì chúng tôi tích cực chỉ đạo xử lý nghiêm”, ông Hà cho biết thêm.