Tại Hội nghị phối hợp tuyên tuyền nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết hàng năm công an tỉnh khởi tố khoảng từ 60-70 vụ về tội phạm vi phạm về trật tự quản lý kinh tế và tội phạm chức vụ.



Theo Thiếu tướng Trần Phú Hà, có 2 dạng vi phạm pháp luật. Một là vi phạm về trật tự quản lý kinh tế (buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng lậu). Hai là tội phạm tham nhũng và chức vụ. Tuy nhiên, việc đấu tranh với tội phạm này ở Thanh Hóa hiện nay còn hạn chế.

Hơn nữa, việc đấu tranh với loại tội phạm tham nhũng và chức vụ là một chủ thể còn rất khó. Hiện nay cũng mới chỉ làm được ở cấp độ thấp là xã huyện, trong khi đó những vụ liên quan đến các tập đoàn, doanh nghiệp thì cũng là vấn đề quan tâm.



Thiếu tướng Trần Phú Hà thông tin việc đấu tranh với tội phạm tham nhũng và chức vụ ở Thanh Hóa mới chỉ dừng ở cấp xã, huyện. Ảnh: Đ.TRUNG

Năm qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 12 vụ về tội chức vụ quyền hạn trên tất cả những lĩnh vực từ giải phóng mặt bằng, đất đai, sử dụng tài chính công…nhưng còn thấp.



Thiếu tướng Trần Phú Hà cho biết những sai phạm ở lĩnh vực tài nguyên khoáng sản cũng là vấn đề nóng. Chỉ trong tháng 1-2022 công an đã phát hiện 62 vụ vi phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; xử phạt hành chính 50 vụ và phạt tiền hơn 2,4 tỉ đồng.

"Năm 2022, Công an Thanh Hóa sẽ đấu tranh mạnh mẽ đối với các băng nhóm tội phạm hình sự là tội phạm giết người, cố ý gây thương tính, xâm hại tình dục, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nhất là lừa đảo trên không gian mạng"'- Thiếu tướng Trần Phú Hà khẳng định.

Bên cạnh đó, lực lượng công an sẽ tăng cường công tác phát hiện, xử lý loại tội phạm ẩn, phòng chống tham nhũng, tội phạm vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý tội phạm và phòng chống oan sai trong hoạt động điều tra.