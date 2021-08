Ngày 15-8, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM đã đến thăm, động viên, tặng quà các y, bác sĩ Bệnh viện dã chiến và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 10.



Tại Bệnh viện dã chiến ở Trường THPT Nguyễn Du (Phường 15, Quận 10), Thiếu tướng Lê Hồng Nam chia sẻ những áp lực, căng thẳng mà đội ngũ y, bác sỹ đang công tác tại đây phải đối mặt.

Ông khẳng định các “chiến sỹ áo trắng” chính là lực lượng tiên phong tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe của cả cộng đồng.



Giám đốc Công an TP.HCM thăm, tặng quà, động viên y, bác sĩ Bệnh viện dã chiến Quận 10. Ảnh: CA

Giám đốc Công an TP.HCM tin tưởng các y, bác sĩ nơi đây sẽ “chân cứng đá mềm”; tiếp tục nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, vì sức khỏe, tính mạng của người dân quyết tâm chiến đấu và chiến thắng dịch COVID-19.



Cùng ngày, đến thăm một hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 14, quận 10, Thiếu tướng Lê Hồng Nam tặng quà, động viên mọi người trong gia đình cố gắng thích nghi với những hạn chế, bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày và tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Bí thư Đảng ủy Công an TP.HCM cũng gửi lời đến người dân, các gia đình phải ý thức tốt về phòng ngừa dịch, tự giác thực hiện các giải pháp an toàn như đeo khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên, không tụ tập đông người, hạn chế ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết... sẽ góp phần quan trọng vào thành công chung của địa phương và TP trong việc đẩy lùi dịch COVID-19.

Ông Nam cũng đề nghị người dân tham gia tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 ngay khi chính quyền địa phương triển khai vì sức khỏe của chính bản thân và gia đình mình; không nên nghi ngờ, so sánh về chủng loại, chất lượng, hiệu quả của vaccine mà mình được tiêm.

Theo Thiếu tướng Nam, sức khỏe và lợi ích của người dân luôn được lãnh đạo TP quan tâm, đặt lên hàng đầu. Theo đó, sự tin tưởng, chung sức, đồng lòng của người dân với các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp là sức mạnh tổng hợp, là “vũ khí” tối ưu để quận 10 nói riêng, TP.HCM nói chung sớm vượt qua đại dịch COVID-19.

Trước đó, tại điểm cầu UBND quận 10, Giám đốc Công an TP.HCM đã tham dự trực tuyến Lễ phát động “Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và ra mắt Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn do dịch COVID-19” do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức.