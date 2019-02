Giận vợ, đâm trọng thương Trung úy cảnh sát ngày Valentine

Sáng 15-2, Trung úy Ng.Đ.P (Cảnh sát khu vực, Công an phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) vẫn đang được cấp cứu tích cực tại BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An do vết đâm nguy hiểm.



Khu vực sân phòng trọ xảy ra vụ việc.

Trước đó một hôm, đúng dịp Valentine (14-2) thì vợ chồng một người tên Lưu (quê Hà Tĩnh, thuê phòng ở trọ bên đường Trần Cảnh Bình, phường Trung Đô, TP Vinh) có mâu thuẫn. Chiều tối cùng ngày Lưu gọi điện yêu cầu vợ về phòng trọ sớm nếu không sẽ giết đứa con. Người vợ phải đến Công an phường Trung Đô kêu cứu.



Trung úy P. đã đến phòng trọ của vợ chồng này. Tại sân phòng trọ để giải quyết, trong lúc nói chuyện, Lưu đã dùng dao đâm hai nhát vào người Trung úy P. khiến anh gục xuống.

Trung úy P. được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị mất nhiều máu, bị thương rất nặng. Trong đêm 14-2, Công an phường Trung Đô và Công an TP Vinh đã bắt giữ Lưu để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Lưu hằng ngày làm nghề tổ chức sự kiện đám cưới. Vợ chồng Lưu có hai người con.



Hiện trường vụ việc.

Kể về sự việc, anh T. (ở cùng dãy trọ) cho biết lúc đó vừa mua quà, hoa và đang nấu ăn tặng vợ nhân ngày Valentine thì nghe thấy ngoài sân phòng trọ ồn ào. "Anh Lưu cầm dao rất hung tợn nên chúng tôi không dám nhảy vào tước dao. Khi phát hiện anh cảnh sát bị đâm chúng tôi chạy đi kêu gọi người dân và báo Công an phường Trung Đô”.



Còn chị H. (ở cùng dãy trọ) cho biết thêm: “Chúng tôi phát hiện sự việc và hốt hoảng đi kêu cứu, lúc một chiến sĩ công an đến còn bị anh Lưu cầm dao rượt đuổi”.