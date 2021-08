Thông tin trên vừa được Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đưa ra chiều 9-8 liên quan vụ việc ông Trần Vinh, Phó chánh Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND TP lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cộng đồng tại khu dân cư trên đường Nguyễn Hiền, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà hôm 1-8.

Đây là khu vực đang bị phong tỏa cứng và ông Vinh khi đó đã xích mích, đánh nữ nhân viên lấy mẫu xét nghiệm.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho rằng đây là sự việc đáng tiếc, đồng thời là bài học kinh nghiệm đối với các cấp ủy, các cơ quan, địa phương, đơn vị và các cá nhân có liên quan.

Khi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, ông Vinh có thái độ nghiêm túc kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật, đồng thời có thư xin lỗi gửi đến cá nhân, tổ chức có liên quan và được chấp thuận.

Ngày 6-8, Công an quận Sơn Trà ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vinh về hành vi xâm hại sức khỏe của người đang thi hành công vụ theo Nghị định 167/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đến ngày 9-8, Sở TT&TT Đà Nẵng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vinh do có hành vi vi phạm trong việc cung cấp thông tin báo chí theo Nghị định 119/2020 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Đồng thời, Chi bộ Công tác Quốc hội thuộc Đảng ủy cơ quan đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Vinh bằng hình thức cảnh cáo.

Cùng với đó, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đã ra quyết định giáng chức đối với ông Vinh.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan liên quan chấn chỉnh, rút kinh nghiệm một số vấn đề có liên quan khác.