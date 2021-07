Sau phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sáng nay, 20-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV trình Quốc hội số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, gồm Chủ tịch Quốc hội, số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sau khi thảo luận tại đoàn, Quốc hội thảo luận, thông qua Nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội là 18 Ủy viên với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đối với chức danh Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Dự kiến lúc 14g45 chiều nay, tân Chủ tịch Quốc hội khóa XV sẽ tuyên thệ.



Ông Vương Đình Huệ được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV. Ảnh: QH

Trong danh sách Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV có 4 gương mặt mới được giới thiệu lần đầu, gồm:

Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Ông Phương được giới thiệu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội thay Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV là Đại tướng Đỗ Bá Tỵ.



Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an được giới thiệu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai được giới thiệu để bầu làm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

12 ứng viên khác trong danh sách là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV được giới thiệu tái cử.



Quốc hội khóa XV làm lễ chào cờ trước khi khai mạc phiên họp thứ nhất sáng 20-7. Ảnh: QH

Tiểu sử ông Vương Đình Huệ Ông Vương Đình Huệ, sinh năm 1957, quê quán: xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế. Uỷ viên Trung ương Đảng Khoá X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội Khoá XIII, XIV, XV. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Vương Đình Huệ công tác 22 năm ở Đại học Tài chính - Kế toán, Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) với nhiều cương vị khác nhau, từ giảng viên, Trưởng Khoa Kế toán, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo. Trong khoảng thời gian này, ông có 4 năm (1986 - 1990) nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia. Tháng 7-2001, ông Vương Đình Huệ được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; 5 năm sau, ông làm Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ông là Bộ Trưởng Tài chính từ tháng 8-2011, đến tháng 12-2012 được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương (kiêm nhiệm Bộ trưởng Tài chính đến tháng 5-2013). Ông Vương Đình Huệ giữ cương vị Phó Thủ tướng từ tháng 4-2016. Tháng 2-2020 ông được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội. Tháng 10-2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội, ông Vương Đình Huệ tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối. Tháng 4-2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV ông Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia thay cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân.